3. Liga: Dotchev vor dem Aus? Gerüchte um Zwickau-Stürmer und 1860-Topspieler

Noch ein Spieltag, die 38. Runde der Saison 2022/2023, dann ist auch die Drittliga-Spielzeit beendet. Und die Gerüchte nehmen jetzt schon Fahrt auf.

Vor wenigen Wochen gab der FC Erzgebirge Aue noch bekannt, dass Pavel Dotchev auch in der kommenden Saison die Veilchen trainieren wird.

Immerhin war es der Drittliga-Rekordtrainer der Aue von einem Abstiegsplatz in die sichere Zone führte.

Doch nach nur zwei Siegen aus den letzten zehn Spielen und eher durchwachsenen Leistungen wird die Kritik am 57-Jährigen immer lauter. Wie "Tag24" und die "Bild" berichten, steht eine Trennung im Raum.

Und mit Jens Härtel (zuletzt Hansa Rsotock) sowie Ronny Thielemann (aktuell FSV Zwickau) werden auch schon die ersten potentiellen Dotchev-Nachfolger ins Spiel gebracht. Bleibt abzuwarten, wie die Trainer-Personalie in Aue ausgeht.

Hallescher FC: Baumann wohl Wunschkandidat für den Angriff

Derweil bastelt der Hallesche FC nach dem erfolgreichen Wochenende und dem Klassenerhalt am kommenden Kader. Laut der "Bild" soll hier Dominic Baumann, Angreifer des FSV Zwickau, ins Visier von Trainer Sreto Ristic und Manager Thomas Sobotzik geraten sein. Kein Wunder! Denn der 28-Jährige hat in 36 Einsätzen in dieser Saison 14 Mal für Absteiger Zwickau geknipst.

Baumann spielte in der 3. Liga neben Zwickau auch schon für die Würzburger Kickers und Dynamo Dresden. Er kommt auf insgesamt 184 Drittliga-Einsätze und 43 Treffer. Eine Bilanz, die Baumann, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, nicht nur für Halle interessant machen dürfte.

TSV 1860 München: Deichmann steht in Ingolstadt auf dem Zettel

Interessant für die Konkurrenz ist auch Yannick Deichmann. Der Leistungsträger der "Löwen" wird München wohl verlassen. Wie der "Merkur" berichtet, soll der 28-jährige Mittelfeldspieler sich bereits mit dem FC Ingolstadt über einen Zweijahresvertrag einig sein. In Ingolstadt ist seit wenigen Wochen Michael Köllner Cheftrainer, der Deichmann vorher beim TSV 1860 schon unter seinen Fittichen hatte und diesen auch im Sommer 2022 vom VfB Lübeck an die Grünwalder Straße lockte.