MSV Duisburg: Pokalhelden von 1998 sind beim kommenden Heimspiel zu Gast

Der MSV Duisburg hat für das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 21.5. , 14 Uhr) einige Ex-Spieler eingeladen, die vor 25 Jahren das DFB-Pokalfinale erreicht haben.

Der MSV Duisburg plant für das kommende Heimspiel am 37. Spieltag in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14 Uhr) eine ganz besondere Aktion: Das MSV-Museum hat einige Spieler aus der Mannschaft der Zebras, die 1998 gegen den FC Bayern München das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion mit 1:2 verlor, eingeladen.

Mit der Anwesenheit einiger Spieler von damals als Ehrengäste soll in einem schönen Rahmen das letzte Heimspiel der laufenden Drittliga-Saison zelebriert werden.

Bereits vor dem Spiel findet auf der Platzanlage des FC Taxi, gegenüber der Arena an der Wacholderstraße, um 11 Uhr eine Autogrammstunde statt. Laut der WAZ haben unter anderem zugesagt: Dietmar Hirsch, Torsten Wohlert, Markus Osthoff, Thomas Gill, Thomas Puschmann, Thomas Vana, Carsten Wolters, Slobodan Komljenovic, Gintaras Stauce, Joachim Hopp, Holger Gehrke, Ex-Torwarttrainer Fred Bockholt, Kultzeugwart Manni Piwonski und der langjährige Teammanager Michael Meier.

Ingo Wald, Präsident der Duisburger, richtet einen Gruß an die Zebras von 1998: "Liebe Pokalsieger, denn das seid ihr für uns: Ihr müsst keinen Titel holen, um – sportlich – unsterblich zu werden. Ihr habt uns in jenem Pokaljahr Gänsehautmomente beschert, und das ist es, was euch auszeichnet: Herz, Leidenschaft und in der Niederlage Größe!"

Friedhelm Funkel, Trainer der "98er-Pokalhelden", musste aus terminlichen Gründen absagen. "Ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen und wünsche euch allen viel Spaß", wird der Kult-Trainer in einer Pressemitteilung des MSV-Museums zitiert.

Für die Fans der Zebras ist zudem eine weitere Aktion geplant: Das Museum des MSV versteigert fünfmal zwei Karten für ein gemeinsames Abendessen am kommenden Samstag (20.5.) mit den Pokalfinalisten. Der Erlös der Ver­stei­ge­rung fließt in die Finan­zie­rung der Ver­an­stal­tung und in die Ar­beit des MSV Mu­seums.