Tauziehen um RWE-Torwart: Diese Vereine sind an Koczor dran - auch zwei Essener Klubs

Rot-Weiss Essen hat bisher sechs Spieler offiziell verabschiedet. Zu diesen Akteuren gehört auch Raphael Koczor. Dem Torwart liegen einige Angebote vor.

Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Simon Engelmann, Kevin Holzweiler und Raphael Koczor: Diese sechs Spieler hat Rot-Weiss Essen bisher offiziell verabschiedet. Michel Niemeyer ist der einzige RWE-Profi im Kader, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und dessen Zukunft noch nicht geklärt ist.

Auch bei den Abgängen ist bisher nur klar, dass Engelmann Richtung SV Rödinghausen wechselt. Alle anderen haben noch nirgendwo einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben.

Das könnte sich zumindest bei Koczor in den nächsten Mai-Tagen ändern. Denn wie RevierSport erfuhr, steht die Nummer drei der Essener bei einigen Klubs auf der Liste. Nach unseren Informationen sind die Essener Oberligisten ETB Schwarz-Weiß wie auch der FC Kray, der in der kommenden Saison in der Landesliga den Oberliga-Wiederaufstieg anpeilen wird, an dem Torwart interessiert.

Auch Regionalligist 1. FC Bocholt sowie die westfälischen Oberligisten SV Schermbeck und TuS Bövinghausen beschäftigen sich mit dem RWE-Torwart. Aktuell scheint der FC Kray die besten Karten auf eine Koczor-Verpflichtung zu besitzen.

Der 34-jährige Koczor konnte in zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen nur ein Pflichtspiel, in der Kreisliga-B-Reserve, bestreiten. Ansonsten kam er bei den Profis nur in Testspielen zum Einsatz. Ab dem 1. Juli 2023 will der gebürtige Pole wieder regelmäßig im Tor stehen.

Dass er ein guter Mann zwischen den Pfosten ist, das zeigt ein kurzer Blick auf seine Vita: 164 Viertliga- und 40 Drittligaspiele bestritt er in seiner Karriere, hinzu kommen noch 90 Begegnungen in der damaligen fünftklassigen NRW-Liga. Koczor stand neben Rot-Weiss Essen auch bei Klubs wie MSV Duisburg, Carl Zeiss Jena, Sportfreunde Siegen, Hessen Kassel, Viktoria Köln, Rot Weiss Ahlen und TSV Steinbach Haiger, von wo aus er im Sommer 2021 zu RWE wechselte, unter Vertrag.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Auslaufende Verträge (3): Michel Niemeyer, Cedrik Harenbrock (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr), Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr)

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge -

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat, Kevin Holzweiler (alle Ziel unbekannt)