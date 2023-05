Drittligist Rot-Weiss Essen bekommt in diesem Jahr auswärts kein Bein auf den Boden. Eine richtige Erklärung haben weder Spieler, noch das Trainerteam.

Was ist nur auswärts mit Rot-Weiss Essen im Jahr 2023 los? In der Hinrunde feierte der Drittligist noch sensationelle Auswärtssiege in Mannheim (2:1), bei der U23 des SC Freiburg (3:0) und gewann auch in Oldenburg (5:3), aber seit dem Jahreswechsel geht nichts mehr. Der negative Höhepunkt war die 0:2-Pleite am Samstagnachmittag beim Abstiegskandidaten SV Meppen.

Die gruselige (sportliche) Bilanz im Jahr 2023: acht Spiele, zwei Remis, sechs Niederlagen, dazu ein Torverhältnis von 4:15. Damit hat die Hafenstraßen-Elf nur in jedem zweiten Auswärtsspiel ein Tor erzielt. Das neunte Essener Gastspiel war die Partie in Zwickau, die später mit 2:0 für RWE gewertet wurde. Zum Zeitpunkt des Spielabbruchs stand es sportlich 1:1-Remis.

Es ist kaum zu erklären, warum in der Fremde nichts für die Essener geht. Immerhin wird die Mannschaft ständig von einer großen Anzahl an Gäste-Fans begleitet, die viel zu häufig die Heimreise enttäuscht antreten müssen.

In Verl, Ingolstadt und Aue hatte RWE auch Pech mit späten Gegentoren oder Schiedsrichterentscheidungen, aber die Niederlagen in Köln, Dresden, Saarbrücken und Meppen hatten Nullkommanull mit Pech zu tun. Ganz im Gegenteil: in diesen Spielen waren die Gäste größtenteils chancenlos – ein alarmierendes Zeichen.

In der Hinrunde waren wir auswärts stärker als zuhause. Warum es in der Rückrunde auswärts so katastrophal gelaufen ist, kann ich mir auch nicht erklären. Rios Alonso.

Auch innerhalb der Mannschaft kann man sich dieses Auswärtsgesicht nur schwer erklären. Essens Innenverteidiger José-Enrique Ríos Alonso sagte nach der Pleite in Meppen: "Ich kann es selbst auch nicht sagen, das ist ganz komisch. In der Hinrunde waren wir auswärts stärker als zuhause. Warum es in der Rückrunde auswärts so katastrophal gelaufen ist, kann ich mir auch nicht erklären."





Die gute Nachricht für Rot-Weiss Essen und alle Fans: Drei der letzten vier Pflichtspiele (einschließlich Pokal-Finale) in dieser Saison finden zuhause an der Hafenstraße statt. Nur beim Halleschen FC (20. Mai, 14 Uhr) ist RWE noch auswärts gefordert und bekommt eine letzte Chance, um die schlechte Bilanz im Jahr 2023 aufzupolieren.