RWE: Wiegel fällt länger aus - Dabrowski peilt Dreier und positive Stimmung an

Rot-Weiss Essen empfängt am Sonntag (15 Uhr, RevierSport-Liveticker) den VfB Oldenburg. RWE-Trainer Christoph Dabrowski muss einmal mehr einige Spieler ersetzen.

Die guten Nachrichten aus Sicht von Rot-Weiss Essen vorweg: Björn Rother und Niklas Tarnat, die beide zuletzt gesperrt fehlten, stehen Christoph Dabrowski am Sonntag (15 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den VfB Oldenburg wieder zur Verfügung.

17.000 Zuschauer, davon 500 Fans aus Norddeutschland, erwartet RWE gegen den VfB. Diese werden auf Seiten von Rot-Weiss Andreas Wiegel nicht zu Gesicht bekommen. Gut möglich, dass auch Felix Bastians, Moritz Römling und Meiko Sponsel fehlen werden.

"Bei Wiegel wird das wahrscheinlich noch zwei Wochen dauern. Er hat Probleme mit dem großen Zeh und trägt eine Schiene. Er darf den Zeh nicht belasten. Bastians absolviert aktuell ein individuelle Reha-Programm. Mal schauen, wann er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Römling absolviert heute, am Freitag, nach einem Infekt wieder ein erstes Lauftraining und Sponsel hat sich für Freitag mit einer Magen-Verstimmung abgemeldet", berichtet Cheftrainer Dabrowski aus dem RWE-Lazarett.

Doch der 44-Jährige ist kein Typ Trainer, der aufgrund von zu vielen Ausfällen herumjammert und Alibis sucht. Seit Wochen muss Dabrowski immer wieder wichtige Spieler ersetzen. "Das gehört zum Fußball dazu. Wir stehen seit dem 7. Spieltag über dem Strich und haben Puffer nach unten. Der Klassenerhalt genießt bei uns seit dem 1. Spieltag die oberste Priorität. Wir wollen nach dieser Saison mit vielen Auf und Abs diesen realisieren und uns mit guten Ergebnissen sowie einer positiven Stimmung aus der Saison verabschieden. Dann haben wir ja noch das große Pokalspiel gegen Oberhausen auf dem Programm", blickt Dabrowski voraus.

Am Sonntag kommt aber zunächst der VfB Oldenburg, der eine seiner letzten Chancen auf den Klassenerhalt mit einem Dreier in Essen nutzen will.

Dabrowski: "Wir haben das klare Ziel, das Spiel zu gewinnen. Die Leistungen der Oldenburger schwanken. Aber sie haben eben auch immer wieder überraschende und gute Ergebnisse dabei. Es kann sein, dass sie erst einmal versuchen werden, stabil zu stehen und Nadelstiche zu suchen. Sie haben noch fünf Spiele, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Auf jeden Fall kommt ein hoch motivierter und aggressiver Gegner an die Hafenstraße. Wir wollen gemeinsam mit der Unterstützung unserer Fans die drei Punkte in Essen behalten."