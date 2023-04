3. Liga: Abstiegskampf - so lief der Samstag für die Konkurrenz von RWE und MSV

Der Abstiegskampf der 3. Liga spitzt sich zu. So lief es für die Konkurrenten von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg an diesem Samstag.

Im Abstiegskampf der 3. Liga stehen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg an diesem Spieltag vor wichtigen Aufgaben. RWE empfängt am Sonntag (14 Uhr) Waldhof Mannheim, der MSV gastiert am Montagabend (19 Uhr) bei Viktoria Köln.

Einige Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt waren bereits an diesem Samstag im Einsatz. Vorweg: Der Vorsprung der beiden Revierklubs auf den ersten Abstiegsplatz bleibt unverändert bei fünf Punkten. Damit haben sie die Chance, mit eigenen Siegen einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib zu gehen. Allerdings rutschten Duisburg und Essen zumindest vorübergehend jeweils einen Tabellenrang nach unten. Denn die U23 von Borussia Dortmund zog dank eines 1:0-Sieges gegen Schlusslicht SV Meppen vorbei.

Und auch der Hallesche FC rückt vorerst bis auf einen Punkt heran. Der Tabellensechzehnte gewann mit 1:0 im Kellerduell bei der Spielvereinigung Bayreuth. Damit distanzierte der HFC die Bayreuther, die den ersten Abstiegsplatz belegen, auf vier Punkte.

Neue Hoffnung schöpft der VfB Oldenburg, der einen Punkt hinter Bayreuth auf Platz 18 steht. Nach drei Niederlagen in Serie gewann das Team von Fuat Kilic mit 2:0 beim FC Ingolstadt. Während Schlusslicht SV Meppen durch die Pleite beim BVB jetzt elf Punkte hinter dem rettenden Ufer zurückliegt und für die Regionalliga planen kann, ist der Vorletzte FSV Zwickau am Sonntag im Einsatz, gastiert bei der U23 des SC Freiburg.