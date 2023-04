MSV Duisburg: Quartett um Kapitän Stoppelkamp fehlt im Training

Am Mittwoch fehlten vier Profis des MSV Duisburg im Training. Kapitän Moritz Stoppelkamp war einer davon.

Nach dem 0:5-Heimdebakel gegen die U23 von Borussia Dortmund ist der MSV Duisburg gefordert, im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am kommenden Montag (19 Uhr) eine Reaktion zu zeigen. Ausreichend Trainingszeit bietet sich Chefcoach Torsten Ziegner durch den Spieltermin zum Abschluss des 32. Spieltags jedenfalls.

Bei der Einheit am Mittwoch mussten die Zebras allerdings ohne Kapitän Moritz Stoppelkamp auskommen. Der 36-Jährige musste aufgrund von Adduktorenproblemen aussetzen, wie der Verein mitteilte. Ob der Einsatz des Topscorers (sieben Tore, elf Vorlagen) gegen Köln gefährdet ist, ließen die Duisburger offen.

Neben Stoppelkamp fehlten Chinedu Ekene, der schon zuletzt an einer Sehnenreizung laborierte, und Phillip König. Der Stürmer hatte am Wochenende nach langer Zeit mal wieder eine Bewährungschance von Ziegner erhalten, musste aber in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. In den folgenden Untersuchungen wurde eine Oberschenkelverletzung diagnostiziert, so dass König in den kommenden Wochen ausfallen wird.

Und auch Mittelfeldmann Kolja Pusch pausiert weiterhin. Er hat seine Blockade in der Rückenmuskulatur, die ihn an einem Einsatz gegen den BVB hinderte, noch nicht überwunden. Der am vergangenen Wochenende erkrankt ausgefallene Alaa Bakir ist hingegen wieder bei der Mannschaft, wurde nicht auf der Ausfallliste des MSV geführt.