RWE: Strafmaß für Björn Rother steht fest - keine Konsequenzen für Arslan

Björn Rother sah im Spiel von Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden (1:2) die Rote Karte. Jetzt steht fest, wie lange er gesperrt wird.

Im Abstiegskampf der 3. Liga muss Rot-Weiss Essen zunächst auf Björn Rother verzichten. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde nach seiner Roten Karte bei der Niederlage gegen Dynamo Dresden (1:2) am Ostersamstag aufgrund einer Tätlichkeit "in einem leichteren Fall" für zwei Spiele gesperrt.

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Da RWE dem Urteil bereits zugestimmt hat, ist es rechtskräftig.

Rother sah den Platzverweis in der Schlussphase des Gastspiels in Dresden. Er hatte gegen Dynamo-Profi Ahmet Arslan vor den Augen des Schiedsrichters nachgetreten. Allerdings hatte Arslan Rothers Entgleisung provoziert, in dem er ihm unbemerkt vom Schiedsrichter absichtlich auf den Fuß trat. Diese laut DFB-Mitteilung "sportwidrige Handlung" Arslans berücksichtigte das Sportgericht bei seinem verhältnismäßig milden Urteil.

Arslan hingegen muss keine nachträglichen Konsequenzen befürchten. Dabei hatte der Top-Torjäger der 3. Liga seinen provozierenden Tritt nach Abpfiff offen zugegeben und als "clever" bezeichnet.





Jedenfalls muss RWE-Trainer Christoph Dabrowski im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am kommenden Sonntag (14 Uhr) und eine Woche darauf im Kellerduell gegen den FSV Zwickau (16. April, 14 Uhr) sein Mittelfeld umbauen. Rother ist auf der Doppelsechs gesetzt und kommt in der laufenden Saison auf 25 Einsätze in der 3. Liga.