MSV Duisburg: Platzmangel - Hilferuf der zweiten Mannschaft

Die Amateure des MSV Duisburg gehen nächste Saison in der Kreisliga C an den Start. Jetzt sucht der Verein einen zweiten Trainingsplatz.

Bei den Amateuren des MSV Duisburg laufen die Planungen für die kommende Saison. Die neu gegründete zweite Mannschaft der Zebras will ab dem Sommer in den Spielbetrieb der Kreisliga C einsteigen und bereitet sich aktuell darauf vor. Das Training läuft, einige Testspiele haben die Duisburger auch schon bestritten. Ein Problem: Die Fanmannschaft ist auf der Anlage des MTV Union Hamborn heimisch geworden. Die Kapazitäten geben aber nur eine Trainingseinheit pro Woche her. Dabei merken die Duisburger "immer wieder, dass für eine adäquate Optimierung der Leistung eine zweite Trainingseinheit nötig ist", wie sie in einem Beitrag auf Instagram schreiben. Daher sind die Zebras nun auf der Suche nach einer zweiten Trainingsörtlichkeit. Ihr Aufruf: "Vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch jemanden bei einem Duisburger Verein, der uns mittwochs oder donnerstags einen Platz zur Verfügung stellen könnte, den wir aktiv ansprechen und uns in einem persönlichen Gespräch vorstellen dürfen. Danke für euren Support und wir freuen uns, wenn das auf diesem Wege klappen würde." Bisher wartet das Team von Trainer Daniel Fischer jedenfalls noch auf den ersten Sieg. Fünf Testspiele haben die Duisburger bislang bestritten - und dabei vier Niederlagen kassiert. Vergangene Woche gab es immerhin das erste Remis mit dem 2:2 gegen den C-Ligisten TuRa 88 II. Das nächste Freundschaftsspiel ist für Sonntag, 16. April, geplant. Gegner ist der TS Rahm II.

