MSV-Amateure: Trainer gefunden, Vereinslegende leitet Sichtungstraining

Der MSV Duisburg bringt zur kommenden Saison eine Fan-Mannschaft in der Kreisliga an den Start. Jetzt ist klar, wer als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist ab der nächsten Saison auch im Amateurfußball vertreten. Die Zebras haben eine Fan-Mannschaft gegründet, die ab dem kommenden Sommer am Spielbetrieb der Kreisliga C teilnehmen wird. Das gab der Klub vor knapp vier Wochen bekannt. Inzwischen ist auch klar, wer die MSV-Amateure trainieren wird: Daniel Fischer übernimmt das Amt des Chefcoachs. Duisburg-Legende Hopp leitet Sichtungstraining Er bringt Erfahrungen aus einem knappen Jahrzehnt beim damaligen FCR Duisburg mit. Dort arbeitete Fischer unter anderem als Co-Trainer der Zweitliga-Frauen. Zudem war er in der Frauen-Abteilung von Borussia Mönchengladbach und im Jugendbereich von Rot-Weiß Oberhausen sowie der Sportfreunde Hamborn und am Stützpunkt des Fußball-Verbandes Niederrhein tätig. Und auch mit Blick auf die Mannschaft tut sich etwas. Am Wochenende fand ein Sichtungstraining statt. Das Interesse war groß, schon eine Woche nach der Gründung hatten sich 75 Spieler beworben. Bei dem Vorspielen am Samstag auf der Anlage des MTV Union Hamborn, wo die Duisburger in der Zukunft auch ihre Spiele austragen und trainieren werden, waren 39 Mann dabei. Geleitet wurde die Einheit von Vereinslegende Joachim Hopp. Nur Vereinsmitglieder dürfen für MSV-Amateure spielen Wer einen Platz im Team ergattert hat, ist noch nicht bekannt. "Eine endgültige Auswahl der Spieler wird intern erfolgen und zu gegebener Zeit bekannt gegeben, die Spieler werden darüber selbstverständlich vorab informiert", heißt es aus der Website der MSV-Amateure. Klar ist: Alle Spieler, die es in die Mannschaft schaffen, werden eingefleischte Duisburg-Fans sein. Denn eine Mitgliedschaft bei den Meiderichern ist Voraussetzung für die Aufnahme.

