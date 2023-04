"Völlig überzogen": HFC kritisiert Polizeieinsatz vor Spiel beim BVB

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Kritik an einem Einsatz der Polizei am Dortmunder Hauptbahnhof vor dem Gastspiel des HFC bei der U23 des BVB geübt.

In einem 0:0 endete am Samstag das Drittliga-Kellerduell zwischen der U23 von Borussia Dortmund und dem Halleschen FC. Im Gästeblock blieb es während der 90 Minuten leerer als ursprünglich geplant. Einige Fans aus Halle blieben der Partie fern, nachdem es bei der Anreise zu einem Polizeieinsatz am Dortmunder Hauptbahnhof gekommen war. Die Sichtweisen von Polizei und Verein auf die Vorfälle gehen auseinander.

Laut einer Mitteilung der Bundespolizei soll es zu Provokationen zwischen Anhängern beider Vereine gekommen sein, woraufhin Einsatzkräfte eingeschritten seien. Bei der folgenden Kontrolle der Personalien "beleidigten mehrere Hallenser die Beamten". Zudem habe sich ein Polizist verletzt, nachdem als ein flüchtender Fan zu Boden gebracht wurde. Zwei weitere Hallenser wurden mit Handfesseln fixiert und sollten für die Dauer des Spiels in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie sich "unkooperativ" verhalten hätten.

"Zeitgleich solidarisierten sich ca. 40 Anhänger des Halleschen FC und störten massiv die Identitätsfeststellungen. Dabei griffen sie die Beamten an, um die Anhänger zu befreien", schreibt die Behörde. "Dies konnte von den eingesetzten Bundespolizisten durch den Einsatz von einfacher, körperlicher Gewalt verhindert werden." Daraufhin sollen sich die Fans geweigert haben, den abfahrbereiten Zug in Richtung Stadion freizugeben - und stattdessen gemeinsam mit den festgenommenen Pesonen die Rückreise angetreten haben.

Anders schildert der HFC die Situation auf seiner Website. Die Hallenser schreiben von einem "völlig überzogenen Einsatz", die drei Anhänger sollten "ohne erkennbaren Grund" in Gewahrsam genommen werden. "Die Aussagen der Beteiligten widersprechen vollständig lokalen Medienberichten in Dortmund, die ein falsches Bild vom Vorgang skizzierten", betont der Klub. "Verletzt wurden lediglich Hallenser Fans, dem Vernehmen nach durch das unangemessene Vorgehen der dortigen Einsatzkräfte."