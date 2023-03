VfL Osnabrück: Das sagt Schweinsteiger über RWE - Gäste sind in Essen auf Rekordjagd

Der VfL Osnabrück ist am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen zu Gast. Der VfL-Trainer erwartet eine schwere Aufgabe.

Und plötzlich steht der VfL Osnabrück auf Platz vier in der 3. Liga. Weil der aktuelle "Vize" SC Freiburg II nicht aufsteigen darf, bedeutet die aktuelle Platzierung der Osnabrücker den Relegationsplatz. Der VfL würde gegen den drittletzten der 2. Bundesliga um die Zweitliga-Teilnahme zur Saison 2023/2024 spielen.

"Die Tabelle lesen wir natürlich auch. Wir wollen weiter agil und hungrig bleiben und so viele Punkte wie möglich mitnehmen, damit wir an den letzten fünf, sechs Spieltagen noch voll im Rennen sind", meinte Tobias Schweinsteiger vor dem RWE-Spiel.

Denn am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für den VfL-Trainer und seine Schützlinge ins Stadion an die Hafenstraße. Rund 2500 - für den Gästebereich sind noch wenige Restkarten verfügbar - Osnabrücker begleiten ihre Lila-Weißen zu den Rot-Weissen nach Essen.

"Es wird eine coole Atmosphäre in Essen. Es werden ja viele Osnabrücker dabei sein", freut sich Schweinsteiger und ergänzt: "RWE ist ein guter Aufsteiger. Sie haben viele interessante Spieler und einen guten Mix aus Unbekümmertheit und Erfahrung. Sie spielen in einer guten Ordnung, sind schwer zu bespielen. Wir werden versuchen ihre Stärken aus dem Spiel zu nehmen und unsere Stärken in die Partie zu bringen."

Schweinsteiger wurde am Sonntag, 12. März, 41 Jahre alt. Am Samstag besiegte seine Mannschaft den VfB Oldenburg, nun hofft er auf einen Dreier in Essen. Schweinsteiger: "Oldenburg war ein Vor-Geburtstagsgeschenk. Am Sonntag lag ich flach im Bett. Ich hätte aber für Dienstag nichts dagegen, wenn es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gibt."

Bis auf die Langzeitverletzten (Sören Bertram, Emeka Oduah) stehen dem VfL Osnabrück alle Mann zur Verfügung. Eine eventuelle Extra-Motivation könnte für den VfL in Essen ein greifbarer Rekord sein:

Gewinnt Osnabrück in Essen, wäre es der sechste Auswärtsdreier in Folge. Damit würde der VfL den Rekord des Karlsruher SC aus der Saison 2012/2013 ausgleichen und hätte die Möglichkeit im nächsten Auswärtsspiel, dann beim SV Waldhof Mannheim (Samstag, 25. März, 14 Uhr), eine neue Bestmarke zu setzen.