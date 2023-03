Drittligist SV Waldhof Mannheim befindet sich, trotz einer negativen Tordifferenz, mitten im Kampf um den Relegationsplatz – dank der eigenen Heimstärke.

Der SV Waldhof Mannheim ist im heimischen Carl-Benz-Stadion eine Macht. Am Montagabend besiegte der Drittligist den starken Tabellenführer SV Elversberg – nach 0:1-Halbzeitrückstand – mit 2:1. Es war der elfte Heimsieg im 13. Spiel. Besonders beeindruckend: Mannheim geriet in sieben der 13 Heimspiele in Rückstand und konnte trotzdem fünf Siege bejubeln.

Im eigenen Stadion ist der Aufstiegsaspirant kaum zu bezwingen. Die einzige Niederlage kassierten sie am 22. Oktober 2022 beim 1:2 gegen Rot-Weiss Essen. Für Cheftrainer Christian Neidhart war es das erste Aufeinandertreffen mit seinem alten Arbeitgeber – und das einzige Mal, dass es im Carl-Benz-Stadion keine Punkte für die Hausherren gab.

Beim Blick auf die Statistiken wird schnell klar, dass der Waldhof auf Rekordkurs ist. Bislang konnte keine Drittliga-Mannschaft in den letzten 15 Jahren einen derart guten Punkteschnitt bei den Heimspielen vorweisen. Zur Erinnerung: Die Saison 2008/09 war die erste Spielzeit der eingleisigen 3. Liga.

Mit 34 Zählern nach 13 Partien hat die Neidhart-Elf einen Punkteschnitt von 2,61. Am Saisonende war seit 2008/09 nie ein Team besser. Es wird spannend, ob Mannheim diesen Schnitt halten kann.

Beste Heimmannschaften 3. Liga (am Ende der Saison): 2023: Waldhof Mannheim (Stand 09.03.2023), 2,61 2022: 1. FC Magdeburg, 2,38 2021: FC Ingolstadt, 2,31 2020: MSV Duisburg, 2,05 2019: VfL Osnabrück, 2,26 2018: 1. FC Magdeburg, 2,52 2017: Holstein Kiel, 2,15 2016: Dynamo Dresden, 2,31 2015: Arminia Bielefeld, 2,36 2014: RB Leipzig, 2,26 2013: Arminia Bielefeld, 2,31 2012: FC Heidenheim, 2,15 2011: Eintracht Braunschweig, 2,57 2010: Erzgebirge Aue, 2,52 2009: SpVgg Unterhaching, 2,36

Dass der SVWM in dieser Spielzeit zuhause so stark und konstant auftritt, dürfte viele Experten überraschen. Aber: Mit Neidhart hat der Verein einen absoluten Heimspielexperten als Coach installiert. Bereits bei seiner Zeit in Essen hatte der 54-Jährige mit RWE einen Rekord gebrochen.

2020/21 gewann sein Team in der Regionalliga West 18 von 20 Heimspielen und spielte zweimal Remis – ein unerreichter Wert in der Regionalliga-Historie. Damals konnte Neidhart mit Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße einen hervorragenden Punkteschnitt von 2,8 vorweisen.

Wenn Mannheim alle verbleibenden sechs Heimspiele gewinnt, kommen sie auf einen Schnitt von 2,73. Das bedeutet: Zwar ist der Drittligist auf Rekordkurs, aber seine eigene Bestmarke wird Christian Neidhart nicht knacken können.