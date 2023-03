MSV Duisburg: Pechvogel Feltscher fällt erneut aus - auch Jander fehlt gegen 1860

Der MSV Duisburg muss in den nächsten Partien ohne Rolf Feltscher auskommen. Der Rechtsverteidiger verletzte sich beim Sieg gegen Oldenburg.

Mit dem 3:2-Sieg gegen den VfB Oldenburg hat der MSV Duisburg den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte hergestellt. Damit ergibt sich das Ziel für die nun anstehende Englische Woche mit den Partien gegen 1860 München, Dynamo Dresden und SC Verl von selbst: Die Zebras, aktuell auf Rang zwölf, wollen weiter an Boden gutmachen.

Dabei müssen die Zebras auf Rolf Feltscher verzichten. Der Rechtsverteidiger musste beim Sieg in Oldenburg verletzt ausgewechselt werden. Er zog sich eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu, teilten die Meidericher tags darauf mit. Eine Operation ist nicht notwendig, allerdings wird Feltscher die kommenden drei Begegnungen definitiv verpassen.

Eine bittere Nachricht für MSV-Trainer Torsten Ziegner, der den 32-Jährigen in den letzten beiden Spielen in der Startelf aufgeboten hatte. Aber vor allem eine bittere Nachricht für Feltscher selbst, denn der Abwehrmann laborierte seit seiner Rückkehr nach Duisburg im Sommer 2021 immer wieder an Verletzungen.

In der laufenden Spielzeit verpasste Feltscher aufgrund eines Innenbandrisses und muskulären Problemen bereits 16 Partien. In der Vorsaison stand er in zehn Spielen nicht zur Verfügung. Als Alternative für die rechte Abwehrseite steht Joshua Bitter bereit, der Feltscher auch gegen Oldenburg ersetzte.





Im Heimspiel gegen 1860 am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) wird Ziegner auch in der Mittelfeldzentrale umbauen müssen. Caspar Jander handelte sich in Oldenburg in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte ein und muss am kommenden Spieltag die fällige Strafe absitzen. Der erst 19-Jährige ist beim MSV gesetzt und gehörte zuletzt acht Mal in Folge von Beginn an auflief.