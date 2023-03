Erzgebirge Aue: Zweiter Stammspieler fehlt gegen RWE gesperrt

Erzgebirge Aue ist nach dem Trainerwechsel auf dem aufsteigenden Ast. Doch gegen Rot-Weiss Essen muss Aue auf zwei Stammspieler verzichten.

Erzgebirge Aue kam nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga lange nicht an in der 3. Liga. Es sah so aus, als ob der Klub direkt in die Regionalliga durchgereicht werden könnte.

Doch seit Pavel Dotchev wieder an der Seitenlinie steht, läuft es. Aue gewann sechs der letzten neun Partien und hat sich mittlerweile aus der Abstiegszone entfernt.

30 Punkte hat die Mannschaft auf dem Konto, zwei weniger als der kommende Gegner Rot-Weiss Essen, der sich am Samstag ab 14 Uhr in Aue vorstellt.

Damit treffen sowas wie die beiden Spätstarter der Liga aufeinander. Auch Essen legte einen Fehlstart hin, konnte sich dann stabilisieren. Zuletzt gab es sieben Punkte aus drei Spielen für die Elf von Trainer Christoph Dabrowski, die sich nach dem 2:0 gegen Bayreuth nun auch in Aue etwas ausrechnet.

Zumal die Gastgeber dann ohne zwei Stammspieler antreten müssen. Stürmer Antonio Jonjic ist nach seiner dummen Roten Karte noch eine Partie gesperrt. Jonjic, zusammen mit Dimitrij Nazarov mit fünf Treffern bester Auer Torschütze, hatte einem Gegenspieler den Ball an den Hinterkopf geworfen, dafür musste er vom Feld.

Nach seinem Platzverweis musste er bei MagentaSport eingestehen: "Das ärgert mich am meisten. Es ist eine Rote Karte, es ist extrem dumm von mir. Ich wollte ihn schon am Kopf treffen, aber das war ein halbstarker Wurf von mir. Das ist jetzt scheiße gelaufen."





Nach Jonjic fehlt nun auch Linksverteidiger Linus Rosenlöcher, der beim 0:1 in Dresden seine fünfte Gelbe Karte sah. Kurios: Rosenlöcher kommt auf 18 Einsätze für Aue, doch die Gelben Karten sah er allesamt in den letzten fünf Partien, wo er in jeder Begegnung verwarnt wurde. Gegen Dresden in der 88. Minute, daher muss er nun gegen RWE zusehen.