3. Liga: Zimmermann-Debüt missglückt - BVB II verliert gegen Saarbrücken

Am 22. Spieltag der 3. Liga empfing die U23 von Borussia Dortmund den 1. FC Saarbrücken. Die Dortmunder gaben das Spiel beim Debüt von Trainer Jan Zimmermann spät aus der Hand.

Borussia Dortmund II und der 1. FC Saarbrücken trennten sich am 22. Spieltag der 3. Liga mit 1:2 (1:1). BVB-Keeper Marcel Lotka zeigte eine starke Leistung im Tor der Dortmunder und hielt einen Elfmeter. Kurz vor Schluss konnten die Saarländer das Trainerdebüt von Jan Zimmermann beim BVB jedoch noch vermiesen.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nahm nach der 0:4-Niederlage gegen Elversberg drei Wechsel in der Startelf vor. Tobias Jänicke wurde aufgrund seiner Rotsperre durch Dominik Ernst ersetzt. Vorne bildeten Julius Biada und Julian Günther-Schmidt die Doppelspitze der Gäste.

BVB-Trainer Zimmermann tauschte im Vergleich zum 2:1-Erfolg der Dortmunder am letzten Spieltag gegen Ingolstadt auf zwei Positionen und schickte Soumaila Coulibaly und Marco Pasalic statt Moses Otuali und Bjarne Pudel ins Rennen.

Die Dortmunder kamen gut in die Partie und hatten nach 13 Minuten die Riesenchance zur Führung. Zuerst scheiterte Justin Njinmah nach einem Angriff über die linke Seite am glänzend parierenden Daniel Batz im Kasten der Gäste. Auch den Nachschuss von Cyrill Akono konnte der Saarbrücker Schlussmann zur Ecke abwehren. Die anschließende Ecke brachte Ole Pohlmann auf den ersten Pfosten, dort stand Niklas Dams bereit und köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. 1:0 für die Hausherren.

Schema: Borussia Dortmund II: Lotka - Pfanne, Dams, Coulibaly (46. Pudel) - Pasalic, Pohlmann, Papadopoulos (87. Gürpüz), Rothe (64. Aning), Eberwein - Akono (77. Otuali), Njinmah (64. Kamara) 1. FC Saarbrücken: Batz - Uaferro, Boeder, Thoelke - Rizzuto, Gnaase, Ernst (87. Zeitz), Neudecker (87. Gaus), Kerber - Günther-Schmidt (82. Grimaldi), Biada (64. Steinkötter) Schiedsrichter: Luca Jürgensen Tore: 1:0 Dams (13.), 1:1 Kerber (45.), 1:2 Neudecker (85.) Gelbe Karten: Rothe, Papadopoulos, Coulibaly, Njinmah - Biada Zuschauer: 1488

Die Saarländer wollten schnell antworten, jedoch scheiterte Ernst aus guter Position vor dem Dortmunder Tor und lupfte das Leder in der 17. Minute über die Querlatte. In der 29. Minute wurde BVB-Keeper Marcel Lotka das erste Mal gefordert und wehrte einen Schuss von Calogero Rizzuto aus 15 Metern zur Ecke ab. Wenige Minuten später glänzte Lotka erneut, nachdem er einen von Coulibaly verursachten Handelfmeter parierte. Lotka ahnte die Ecke gegen Biada und hielt die Führung für seine Mannschaft fest.

Kurz darauf konnte sich Lotka erneut auszeichnen, indem er einen harten Schuss aus zentraler Position von FC-Stürmer Günther-Schmidt mit einem tollen Reflex entschärfte. Kurz vor der Pause kamen die Gäste aus Saarbrücken jedoch zum zu diesem Zeitpunkt mittlerweile verdienten Ausgleich. Nach einer Flanke von Rizzuto rauschte Luca Kerber im Strafraum heran und schoss den Ball aus der Luft zum 1:1 ins Tor. Lotka war zwar mit den Fingerspitzen noch am Ball, konnte den Einschlag in dieser Situation jedoch nicht verhindern. Mit einem Unentschieden ging es in die Pause.

Saarbrücken schockt Dortmund kurz vor Schluss

Nach dem Seitenwechsel ging der BVB beinahe erneut in Führung. Wie schon beim ersten Treffer brachte Pohlmann einen Eckball scharf auf den ersten Pfosten. Wieder kam Dams zum Kopfball, scheiterte jedoch am Aluminium. Danach verlagerte sich das Spielgeschehen über weite Strecken ins Mittelfeld. In einem ausgeglichenen Spiel konnte sich keine Mannschaft in der gegnerischen Hälfte festsetzen.

Im weiteren Spielverlauf gab es zwar weitere Torchancen auf beiden Seiten, viel Gefahr kam dabei aber nicht auf. In der 85. Spielminute legte jedoch der eingewechselte Adriano Grimaldi nach einer Flanke ab auf Richard Neudecker, der den Ball aus fünf Metern zum 1:2-Endstand ins Tor schoss. Die Gäste aus Saarbrücken hatten das Spiel gedreht und Dortmunds neuer Coach musste bei seinem Debüt eine bittere Niederlage hinnehmen.