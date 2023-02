Vor RWE-Spiel: So wichtig ist das gesperrte Duo für Viktoria Köln

ASC 09 Dortmund Formstärkstes Team der Liga – „Mit breiter Brust“ zum Derby nach Bövinghausen

Mit fünf Siegen im Rücken reist der ASC 09 Dortmund am Wochenende zum Stadtderby nach Bövinghausen an. Die Aplerbecker könnten bis auf einen Punkt an die Aufstiegsränge rücken.