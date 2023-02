Neuer Verein für früheren Duisburger Cauly - Millionen-Ablöse

Früher spielte Cauly Oliveira Souza für den MSV Duisburg, zuletzt war der Brasilianer in Bulgarien unterwegs. Jetzt ist er erneut gewechselt.

Von 2017 bis 2019 trug Cauly Oliveira Souza das Trikot des MSV Duisburg. Nach der Trennung ging es für beide Partien in gegensätzliche Richtungen: Während die Zebras damals aus der 2. Bundesliga abstiegen und bis heute nicht zurückkehren konnten, führte Caulys Weg bis in den Europapokal.

Über die Zwischenstation SC Paderborn zog es den inzwischen 27-Jährigen 2020 zum bulgarischen Topklub Ludogorets Razgrad. Dort feierte er drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und bestritt mehrere Einsätze in der Europa League und Champions-League-Qualifikation.

Nach 115 Einsätzen, 27 Toren und 21 Assists zog Cauly nun einen Schlussstrich unter seine Zeit im Nordosten des Schwarzmeerstaats. Wie am Freitag bekannt wurde, wechselt der offensive Mittelfeldspieler zu Esporte Clube Bahia nach Brasilien. Es ist die erste Station in seinem Heimatland. Denn Cauly wurde in Deutschland ausgebildet. Er durchlief den Nachwuchs des 1. FC Köln, ehe er über Fortuna Köln nach Duisburg wechselte und 59 Pflichtspiele absolvierte (zwölf Tore, sieben Vorlagen).

Beim EC Bahia unterschrieb Cauly einen Vertrag bis 2026. Er soll über Medienberichten zufolge rund 2,3 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. Sein neuer Klub ist seit kurzem ein Teil der City Football Group und frisch in die brasilianische erste Liga aufgestiegen.

Cauly sei ein bei den Scouts der City Football Group bekannter Spieler und "unsere erste Option im Rahmen des Auswahlverfahrens, bei der Marktalternativen analysiert werden", teilte Fußballdirektor Carlos Santoro mit. "Er hat sich nicht nur in den nationalen Meisterschaften, in denen er gespielt hat, sondern auch in Wettbewerben mit einem höheren Leistungsniveau, wie der Europa League, hervorgetan, und das war ausschlaggebend für seine Entscheidung."