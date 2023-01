MSV Duisburg: Überraschung im Tor - so begründet Trainer Torsten Ziegner

Der MSV Duisburg muss gegen Waldhof Mannheim ohne seinen Stammkeeper Vincent Müller antreten. Überraschend nimmt nicht Lukas Raeder seinen Platz ein.

Im ersten Heimspiel des Jahres trifft der MSV Duisburg am Montagabend auf Waldhof Mannheim (hier im Liveticker verfolgen). Beim Blick auf die Aufstellung der Zebras gab es eine große Überraschung.

Im Tor steht Max Braune - zum ersten Mal überhaupt. Der 19-Jährige gibt gegen die Mannheimer sein Profidebüt. Hintergrund: Stammkeeper Vincent Müller verletzte sich beim Auftakt gegen den 1. FC Saarbrücken (3:2) vor einer Woche an der Schulter, wurde nicht rechtzeitig fit.

Doch eigentlich war damit zu rechnen, dass Lukas Raeder auflaufen würde, sollte Müller den Wettlauf gegen die Zeit verlieren. Der erfahrene Schlussmann galt als Nummer zwei in der internen Rangordnung. Nach seiner Einwechslung gegen Saarbrücken überzeugte er mit starken Paraden und hatte Anteil daran, dass der MSV den Sieg über die Zeit retten konnte.





Und Raeder wäre fit gewesen für einen Einsatz gegen Mannheim - doch Trainer Torsten Ziegner sprach unerwartet dem jungen Braune das Vertrauen aus. "Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht. Am Ende des Tages ist es eine Entscheidung für Max, der sich das auch einfach mal verdient hat", begründete der Coach in einem Statement, das der Klub kurz vor Anpfiff veröffentlichte. "Wir sind froh, dass wir zwei Torhüter in der Hinterhand haben, die beide auf einem starken Level spielen."

Braune ist ein Duisburger Eigengewächs. Seit Anfang des vergangenen Jahres gehört er zum Profikader der Meidericher. Gegen den SV Waldhof darf er sein Können erstmals in einem Pflichtspiel unter Beweis stellen.