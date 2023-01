Nächster MSV-Gegner Mannheim verliert Testspiel und testet Zweitliga-Spieler

Der SV Waldhof Mannheim, nächster Gegner des MSV Duisburg, hat ein Testspiel verloren. Dabei kam ein Probespieler zum Einsatz.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den 1. FC Saarbrücken steht beim MSV Duisburg am kommenden Montag (23. Januar) das erste Heimspiel der Restrunde an. Der SV Waldhof Mannheim kommt an die Wedau.

Genau wie die Zebras erlebten die Mannheimer einen erfolgreichen Wiederbeginn: Sie besiegten 1860 München mit 3:1. Doch in Testspielen will es nicht weiterhin nicht rund laufen für das Team von dem früheren Essener Trainer Christian Neidhart.

Zwei Tage nach dem Sieg gegen München verlor Waldhof mit 1:4 gegen die U23 der TSG Hoffenheim aus der Regionalliga Südwest. Es war bereits die vierte Niederlage im vierten Test dieses Winters.

"In der ersten Halbzeit waren zehn Jungs auf dem Platz, die 3. Liga spielen wollen, die Leistung war noch mehr oder weniger in Ordnung. Die zweite Halbzeit war einfach schlecht. Wir haben keine einzige Torchance herausgespielt, das war viel zu wenig", ärgerte sich Neidhart gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Allerdings setzte der Coach gegen Hoffenheim überwiegend auf Spieler, die gegen 1860 nicht zum Einsatz kamen oder eingewechselt wurden. Einer von ihnen war Daniel Keita-Ruel. Der Stürmer brachte Mannheim nach 23 Minuten in Führung. Anschließend gab der SVW die Partie aus der Hand. Vor der Pause fiel der Ausgleich (36.), in der zweiten Hälfte drehte Hoffenheim das Spiel (49., 58., 75.).

In der Startelf der Mannheimer stand auch ein Testspieler. Nico Carrera vom Zweitligisten Holstein Kiel spielt derzeit vor und will sich für eine Verpflichtung anbieten. In Kiel kam der 20-jährige Innenverteidiger in dieser Saison nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Er könnte die benötige Verstärkung für die Abwehrzentrale sein. Noch ist allerdings offen, ob Carrera zum SV Waldhof wechseln wird.