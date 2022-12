3. Liga: Ex-Nationalspieler will Karriere bei 1860 München beenden

Zumindest in den kommenden Jahren wird 1860 München mit einer Rückkehr von Ex-Nationalspieler Kevin Volland planen können. Sofern der Verein denn will.

Die Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München hat schon das eine oder andere Juwel hervorgebracht. Dazu zählen beispielsweise die Bender-Zwillinge oder auch Julian Weigl. Ein anderer, der ebenfalls bereits für die Deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, will jedenfalls seine Karriere bei den Münchner Löwen ausklingen lassen: Kevin Volland. Das hat er in einem Interview mit der AZ verraten.

"Es ist ja kein Geheimnis, dass ich 1860 sehr mag und viel zu verdanken habe“, zitiert die Zeitung den 15-fachen Nationalspieler, der im vergangenen Jahr einen Platz im deutschen EM-Kader inne hatte. "Ich würde jedenfalls gerne noch ein paar Jahre spielen. Sie wissen ja: Ich bin sehr heimatverbunden und mag München.“

Allerdings wünscht sich der gebürtige Marktoberdorfer, dass der Verein aus München-Giesing die 3. Liga nach oben verlassen. "Es wäre nicht schlecht, wenn sie einmal aufsteigen würden, dafür drücke ich die Daumen."

Aktuell stehen die Chancen für einen Münchner Aufstieg gar nicht mal so schlecht: Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner hat als sechster derzeit einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz zwei und nur drei Punkte auf den zweitplatzierten 1. FC Saarbrücken. Hinzugefügt sei aber, dass die Situation deutlich besser wäre, wenn die Köllner-Elf nicht das Ende der Hinserie mit einen Punkt aus vier Spielen so sehr in den Sand gesetzt hätten.

Für Volland gibt es jedenfalls nur einen Faktor, der einer Rückkehr im Wege steht: "Aber dann müssen sie mich auch wollen, ich werde ja auch nicht jünger."

Volland hat von 2007 bis 2012 bei 1860 München unter Vertrag gestanden, ehe er Richtung Hoffenheim verlassen hatte. Über Leverkusen führte ihn sein Weg zum AS Monaco, wo er seit September 2020 unter Vertrag steht. Bei den Monegassen absolvierte der Angreifer in der laufenden Saison sechs Spiele (zwei Tore, zwei Vorlagen). Zwischen August und Oktober war Volland mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen.