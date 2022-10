MSV Duisburg: Das sagt der Sportchef über mögliche Winter-Verstärkungen

Vor dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden (Freitag, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) hat sich Ralf Heskamp, Sportchef des MSV Duisburg, zur aktuellen Lage geäußert.

15 Punkte aus elf Spielen: Beim MSV Duisburg herrscht nach rund einem Drittel der Saison Unzufriedenheit.

Auch Manager Ralf Heskamp kann und will nicht zufrieden sein. Der 57-jährige MSV-Sportchef stellte sich am Mittwoch am Rande der Eröffnung einer Sparkassen-Filiale am Sittardsberg in Buchholz den Fragen der Pressevertreter.

Ralf Heskamp über...

... die aktuelle sportliche Lage: "Mir geht es aktuell genauso wie den Fans: Ich bin nicht zufrieden, die Punkteausbeute ist nicht gut! Es ist wichtig, dass wir bis zur Winterpause noch einige Punkte holen. Ich will mich nicht festlegen, dass es jetzt vier, sechs oder sieben Punkte werden. Wichtig ist, dass die Leistungen stimmen, dann kommen auch die Punkte. Aktuell ist unsere Lage nicht befriedigend."

... den guten Saisonstart und den schlechten Ist-Zustand: "Natürlich sind wir enttäuscht, nach dem wir so gut gestartet sind. Aber wir wissen auch, warum wir diese Probleme aktuell haben. Wir haben in der Vorbereitung, die von den Ergebnissen her auch nicht gut lief, viel auf die Physis wert gelegt. Wir haben eine topfitte Mannschaft in die Saison geschickt und die Defensive stabilisiert. Diese Stärke ist uns zuletzt wieder abhanden gekommen. Wir müssen zusehen, dass wir wieder die Defensive stabilisieren und vorne Torchancen kreieren und Tore schießen."

... die Personalprobleme: "Wir hatten auch immer wieder einige Verletzungssorgen. Wenn ich da nur an unsere Außenpositionen denke - sowohl defensiv als auch offensiv. Leroy Kwadwo und Rolf Feltscher haben lange gefehlt. Alaa Bakir fällt aus. Und die Jungs, die wir geholt haben, brauchen Zeit. Sie wurden zum Teil ins kalte Wasser geschmissen. Eigentlich wollten wir Jungs wie einen Jonas Michelbrink langsam an die 3. Liga heranführen. Dadurch, dass aber Caspar Jander und Alaa Bakir ausgefallen sind, wurde er sofort reingeworfen und musste funktionieren. Wir brauchen Geduld mit den Jungs. Wenn es optimal läuft, dann sind nach der Winterpause wieder alle fit. Dann sieht das schon wieder anders aus."

... mögliche Winter-Verstärkungen: "Es ist ja ein Tagesgeschäft. Es ist unsere Aufgabe den Markt zu sondieren. Aber aktuell haben wir keine Neuverpflichtungen geplant. Aber wie gesagt: es ist ein Tagesgeschäft. Stand heute werden wir niemanden holen, aber übermorgen kann das wieder anders aussehen. Deshalb möchte ich auch nichts ausschließen."