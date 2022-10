MSV Duisburg: So wollen die Zebras die lange Winterpause nutzen

Die lange Winterpause aufgrund der WM in Katar naht. So will der MSV Duisburg die pflichtspielfreie Zeit nutzen.

Fünf Spiele stehen noch an, ehe sich der MSV Duisburg Mitte November in die WM-Pause verabschiedet. Nach dem abschließenden Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am 12. November ruht der Ball für zwei Monate, ehe es am 14. Januar beim 1. FC Saarbrücken weiter geht. Inzwischen ist der grobe Fahrplan der Zebras für die spielfreie Zeit klar. Nach dem letzten Spiel bleibt das Team noch zusammen, es wird weiterhin trainiert, zudem stehen Testungen im Athletikum der Duisburger Unfallklinik an. Ab dem 19. November verabschiedet sich der MSV dann in einen zweieinhalbwöchigen Winterurlaub, bis die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner am 7. Dezember wieder zusammenkommt.

Eine weitere längere Pause sei bis zum Wiederbeginn der 3. Liga nicht geplant. Über Testspiel-Termine wollen die Duisburger noch informieren. Möglicherweise nehmen die Meidericher auch an einem Hallenturnier teil. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte wird aller Voraussicht nach ausschließlich im Ruhrgebiet stattfinden. Ein Trainingslager ist nicht geplant - aus finanziellen Gründen und weil der MSV am heimischen Trainingsgelände laut Sportchef Ralf Heskamp über "einfach gute Bedingungen" verfügt.

