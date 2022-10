3. Liga: Dynamo Dresden muss bei RWE auf sechs Spieler verzichten

Rot-Weiss Essen fehlen gegen Dynamo Dresden sieben Spieler, aber auch Dresden fallen sechs Akteure aus.

In der Summe 13 Spieler beider Lager werden am Samstag (14 Uhr) das Drittliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden verpassen. Während RWE sieben Spieler ersetzen muss, fallen Dynamo-Trainer Markus Anfang sechs Leute aus.

Neben den Langzeitverletzten Panagiotis Vlachodimos, Luca Herrmann, Christian Conteh und Jongmin Seo werden auch Robin Becker, der nach seinem Muskelbündelriss wieder im Training ist, und Niklas Hauptmann fehlen.

Dynamo-Coach Anfang betont vor der Auswärtspartie in Essen: "Ich kenne die Region rund um Essen sehr gut, im Stadion herrscht eine gute Stimmung. Uns erwartet eine Mannschaft, die alles dafür tun wird, ihr Tor zu verteidigen und schnelle Konter nach vorn zu setzen. Es wird schon schwer, da etwas zu holen.“

RWE und Dresden sammelten beide neues Selbstvertrauen

Während RWE neues Selbstvertrauen tanken konnte durch das 3:0 beim SC Freiburg II, drehte Dresden ein 0:2 im Heimspiel gegen en VfL Osnabrück. Anfang: "Im Schacht und in Duisburg haben wir uns die Siege erkämpft, auch in Bayreuth waren wir nicht gut. Gegen Osnabrück haben wir unser Spiel über 90 Minuten durchgezogen. Wir sind uns trotz des Rückstandes treu geblieben und haben uns den Sieg verdient.“

Daher ergänzte Dresdens offensiver Mittelfeldspieler Patrick Weihrauch auf der Pressekonferenz am Donnerstag: „Wir können nach der Aufholjagd gegen Osnabrück mit breiter Brust nach Essen fahren. Wir wollen unser Spiel wieder so durchziehen wie am vergangenen Sonntag, wo jeder Spieler immer den Ball haben wollte.“

Man merkt, Dresden findet sich nach einem großen Umbruch im Sommer langsam, Anfang erklärt mit Blick auf seinen Kader und die Möglichkeit, in Essen etwas an der Startelf zu verändern: "Es ist in Teilen der Mannschaft schon wichtig, Kontinuität zu haben und Spieler mehrfach zusammenspielen zu lassen. Gleichzeitig können natürlich auch Spieler ihre Chance bekommen, die sich im Training aufdrängen. Wir warten die Einheit morgen ab.“