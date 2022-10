Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen nimmt am Sonntag den nächsten Anlauf für einen Dreier in der Fremde. Dann reist RWE zur U23 des SC Freiburg.

Die Mission "erster Auswärtssieg" führt Rot-Weiss Essen am Sonntag (09. Oktober, 14 Uhr) zum Tabellenvierten SC Freiburg II. Während die Essener auswärts ohne Sieg dastehen, sind die jungen Breisgauer im Dreisamstadion noch ungeschlagen. Aus fünf Heimspielen holte die SCF-Reserve elf Punkte und kassierte nur zwei Gegentore – weniger als jeder andere Drittliga-Klub. Doch in den jüngsten drei Punktspielen blieb die Mannschaft von Coach Thomas Stamm sieglos.

Für Essen geht es darum, weiter über dem Strich zu bleiben und den Vorsprung vor den Abstiegsrängen zu verteidigen. Dass die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski gegen starke Gegner auf Augenhöhe agieren kann, haben die Partien gegen Ingolstadt (2:2) und Saarbrücken (1:0) gezeigt.

Das muss RWE jetzt auch auswärts beweisen. Freiburg II wird qualitativ ähnlich eingeschätzt wie Ingolstadt und Saarbrücken. Mit einem Durchschnittsalter von 21,0 Jahren sind die Freiburger die jüngste Mannschaft der Liga, haben aber mit einem Marktwert von 9,28 Millionen Euro den drittwertvollsten Kader.

Die Jungs, die gegen Eupen mehr gespielt haben, werden wir am Donnerstag regenerieren lassen. Alle anderen Spieler haben am Mittwochmorgen eine Einheit gehabt und werden auch am Donnerstag normal belastet. Am Freitag versuchen wir das dann wieder zu verbinden. Christoph Dabrowski.

Spätestens mit dem Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen am Mittwochnachmittag – die Partie endete unter Ausschluss der Öffentlichkeit 2:2 – hat die intensive Vorbereitung auf die schwierige Auswärtsaufgabe im Breisgau begonnen.

Dabrowski erklärte nach dem Eupen-Test den Plan bis zum Spiel am Sonntag: "Die Jungs, die gegen Eupen mehr gespielt haben, werden wir am Donnerstag regenerieren lassen. Alle anderen Spieler haben am Mittwochmorgen eine Einheit gehabt und werden auch am Donnerstag normal belastet. Am Freitag versuchen wir das dann wieder zu verbinden. Einen Tag vor dem Spiel machen wir dann unsere Abschlusseinheit und fahren anschließend nach Freiburg."

Der Plan bis zum Freiburg II-Spiel: Mittwoch: Training, 10.30 Uhr Testspiel, 14 Uhr (gegen Eupen, 2:2) Donnerstag: Training, 11 Uhr Freitag: Training, 14 Uhr (nicht öffentlich) Samstag: Abschlusseinheit und Abreise nach Freiburg Sonntag: Auswärtsspiel, 14 Uhr (bei Freiburg II)

Bei der über 500 Kilometer langen Reise wird auch Oguzhan Kefkir dabei sein, der in Wiesbaden verletzt ausgewechselt werden musste. "Ötzi war etwas angeschlagen und hat nur Lauftraining absolviert, aber er wird am Donnerstag wieder normal trainieren", erklärte Dabrowski. Andreas Wiegel befindet sich bereits wieder im Mannschaftstraining und ist fit, nachdem er bei seiner Auswechslung am vergangenen Sonntag humpelnd den Platz verließ.