Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden empfängt am Sonntag den Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Vor der Partie stand Brooklyn Ezeh RevierSport Rede und Antwort.

Vier Heimspiele, acht Punkte, 9:4 Tore. In vier Auftritten in der Brita-Arena ist der SV Wehen Wiesbaden noch ungeschlagen. Diese Serie soll aus Sicht der Hessen auch fortgeführt werden, wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (02. Oktober, 14 Uhr) zu Gast in Wiesbaden ist. Die Essener feierten zuletzt einen 1:0-Überraschungscoup gegen den 1. FC Saarbrücken und konnten ordentlich Selbstvertrauen tanken.

Trotzdem bleibt die Marschroute der Hausherren unverändert: Wehen will unbedingt gewinnen, damit die Mannschaft von Cheftrainer Markus Kauczinski oben dranbleibt. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, den der SC Freiburg II belegt (dürften nicht aufsteigen), nur zwei Punkte.

RevierSport hat vor dem Heimspiel der Wiesbadener gegen RWE mit Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (21) gesprochen. Der gebürtige Hamburger stand in allen neun Liga-Partien in der Startelf und ist ein absoluter Leistungsträger beim Kauczinski-Team. Im Sommer wechselte er von Viktoria Berlin nach Wiesbaden. Zuvor schnürte er zweieinhalb Jahre die Schuhe für Schalke 04.

Brooklyn Ezeh, Wehen Wiesbaden hat nach neun Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Wie würden Sie den Saisonstart bewerten und was sind Eure Ziele für die nächsten Spiele?

Ich finde es sehr gut, wie wir uns mit unserer Mannschaft in der Liga eingefunden haben und eigentlich in jedem Spiel die Mannschaft mit klaren Vorteilen waren. Die Punkteausbeute war bei unserer Dominanz in den Spielen nicht optimal und es wird das Ziel sein, dass wir das in den kommenden Wochen ändern.

Sie sind im Sommer vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin zu Wehen Wiesbaden gewechselt. Auf Anhieb sind Sie zum Stammspieler avanciert und standen in jeder Partie in der Startelf. Hätten Sie damit gerechnet, dass es direkt so gut läuft?

Für mich war im Sommer klar, dass meine persönliche Entwicklung im Vordergrund steht. Deswegen war es wichtig, einen Klub zu finden, der dies fördert und eigene Ambitionen mitbringt, damit man im Wettbewerb um etwas spielt und die Spannung über die ganze Saison immer hoch bleibt. Dass ich immer auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen konnte, freut mich natürlich sehr. Ich wusste, dass es sich auszahlen wird, wenn ich hart arbeite und dranbleibe.

Am Sonntag reist Aufsteiger Rot-Weiss Essen nach Wiesbaden. Was für einen Gegner erwarten Sie?

RWE ist eine Mannschaft, die anfangs ihre Probleme hatte, sich aber stark in die Liga reingekämpft hat. Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, der die Härte der 3. Liga angenommen hat und mit schnellen Spielern umschalten will.

Um ganz oben dranzubleiben, benötigt Ihr einen Dreier gegen RWE. Worauf wird es am Sonntag ankommen, damit Ihr das Ziel erreicht?

Wir müssen wieder unser Spiel aufziehen, was wir im letzten Duell gegen Mannheim etwas schleifen lassen haben. Dann liegt es an uns, den Dreier einzufahren.

Sie haben insgesamt zweieinhalb Jahre für den FC Schalke 04 gespielt und dort die ersten Schritte im Seniorenbereich gemacht. Ist das Spiel gegen Rot-Weiss Essen für Sie, aufgrund der Rivalität der beiden Reviervereine, deshalb besonders?

Natürlich kommen ehemalige Gefühle hoch, wenn man gegen so einen Gegner spielt und alte Freunde wieder trifft, denen man zeigen will, was man drauf hat. Bisher habe ich noch keinen Dreier einfahren können gegen Essen, deshalb wird es langsam Zeit.