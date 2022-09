RWE: "Grundsätzliche Stammspieler" sind zurück - Dabrowski hat Luxusprobleme

Rot-Weiss Essen spielt am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SV Wehen Wiesbaden. Vor der Begegnung hat Trainer Christoph Dabrowski Luxusprobleme.

Endlich! Nach der Länderspielpause geht es auch in der 3. Liga am Wochenende weiter. Rot-Weiss Essen gastiert am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SV Wehen Wiesbaden.

Vor dem Gastauftritt in Hessen hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski gute Nachrichten. "Bis auf Kevin Holzweiler, der bis Sonntag krankgeschrieben ist, sowie die Langzeitverletzten Meiko Sponsel, Thomas Eisfeld und Michel Niemeyer stehen uns alle Mann zur Verfügung", berichtet der 48-Jährige.

Der Fußballlehrer freut sich vor allen Dingen, dass Kapitän Daniel Heber und Clemens Fandrich wieder dabei sind. "Klar, darüber bin ich sehr froh. Denn Heber und Fandrich sind grundsätzlich Stammspieler. Aber ich muss schauen, ob man etwas im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Saarbrücken verändert. Es gibt immer Positionen, die vakant sind. Ich freue mich, dass wir so viele Optionen haben", sagt Dabrowski.

Nach dem Testspiel bei Arminia Bielefeld (0:3) gab es für die RWE-Profis drei freie Tage. In dieser Woche ging es dann mit Doppeleinheiten am Montag und Dienstag weiter, Mittwoch war wieder frei und Donnerstag und Freitag wurde fleißig trainiert.

Am Samstag steht das Abschlusstraining um 12 Uhr auf dem Programm, bevor der Mannschaftsbus Richtung Wiesbaden abfährt. "Wir haben die Jungs in der Länderspielpause auch etwas durchschnaufen lassen. Denn jetzt wird es knackig. Es folgen acht Spiele bis Mitte November", erzählt Dabrowski und ergänzt: "Wir haben bisher neun Punkte auf dem Konto und einen Schnitt von einem Zähler pro Partie. Diese Bilanz ist ausbaufähig. Wir wollen bis zur WM-Pause so viele Punkte wie möglich holen und uns eine gute Position für das neue Jahr erarbeiten. Damit wollen wir am Sonntag beim starken SV Wehen Wiesbaden beginnen."