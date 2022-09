Saarbrücken: Nach Verletzung im RWE-Spiel - Spieljahr 2022 für Stürmer gelaufen

Der 1. FC Saarbrücken hat nicht nur das Spiel bei Rot-Weiss Essen (0:1) verloren, sondern auch seinen Mittelstürmer. Für ihn ist das Spieljahr 2022 gelaufen.

Adriano Grimaldi, Mittelstürmer des 1. FC Saarbrücken, wurde bei der FCS-Niederlage bei Rot-Weiss Essen (0:1) nach 54 Minuten ausgewechselt. Nun steht auch der Grund fest.

Der 31-Jährige zog sich eine Muskelbündelverletzung zu und wird Saarbrücken bis zu zwei Monate fehlen. Damit ist das Spieljahr 2022 - ab dem 15. November pausiert die 3. Liga aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar - gelaufen. Das bestätigte der 1. FC Saarbrücken.





In bisher neun Einsätzen in dieser Saison erzielte Grimaldi zwei Tore. Der Deutsch-Italiener ging in seiner Karriere schon für Klubs wie Preußen Münster, VfL Osnabrück oder KFC Uerdingen auf Torejagd. Beim 1. FC Saarbrücken steht er seit dem 1. Juli 2021 unter Vertrag und bestritt bisher 34 Pflichtspiele, in denen er 13 Treffer erzielte.