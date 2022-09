MSV: Ziegner gibt Mai-Ersatz preis und spricht über 170-maligen Zweitligaspieler

Der MSV Duisburg reist am Sonntag nach Paderborn, um gegen den SC Verl zu spielen. Ein Spieler wird sein Startelf-Debüt in dieser Saison geben. Ein Gastspieler ist kein Thema.

Vor dem Auftritt des MSV Duisburg in Paderborn beim SC Verl (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) stand Torsten Ziegner den Pressevertretern Rede und Antwort.

MSV-Trainer Torsten Ziegner über...

... die Personallage: "Diese ist unverändert gleich, heißt: Von den Langzeitverletzten wird keiner vor der Winterpause zurückkommen. Joshua Bitter ist wieder im Mannschaftstraining, er hat keine Schmerzen. Vincent Gembalies hat Kniebeschwerden und nimmt nicht am Training teil. Ob er eine Option für den Kader ist, können wir noch nicht sagen. Marvin Knoll wird nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen."

... Rolf Feltscher: "Rolf ist ein positiver Mensch. Er ist gut gestimmt, er sagt, dass er vorankommt, dass er keine Probleme hat. Aber diese Verletzung an der gleichen Stelle macht immer etwas mit einem Spieler. Deshalb sind wir da vorsichtig. Wir machen da weder ihm noch uns Druck."

... die Gelbsperre von Sebastian Mai: "Tobias Fleckstein ersetzt Mai. Tobias ist einfach dran. Er hat sehr akribisch trainiert, er hat auf diesen Moment gelauert. Er wird jetzt am Sonntag auf dem Platz stehen und seine Chance von Beginn an bekommen.

Gegen den Ball könnte ich auch, ohne despektierlich zu klingen, elf Leichtathleten spielen lassen. Weil sie einfach laufstark sind und jedem Ball hinterherrennen. Mit Ball ist es natürlich eine andere Geschichte. Torsten Ziegner

... die Stimmung in der Mannschaft: "Die Stimmung ist nicht schlechter als man glaubt. Wir haben zwei Spiele verloren und das stimmt uns nicht zufrieden. Das waren natürlich keine eigenplanten Niederlagen. Gegen Dresden hat mir die Power, die Aktivität gefehlt. Darüber haben wir gesprochen und das wollen wir auch nicht mehr sehen. Wir haben aber gegen eine Mannschaft, die zu den Topfavoriten gehört nur einen Torschuss zugelassen. Trotzdem haben wir das Spiel verloren. Das ist natürlich umso bitterer. Daraus gilt es zu lernen. Wir hatten schon eine bessere Phase in der Saison, alles was geklappt hat, geht uns gerade ab. Aber wir brauchen den Dosenöffner und dann flutscht es wieder. Da bin ich mir sicher."

... einen möglichen Startelf-Einsatz von Julian Hettwer: "Ich habe 25 Spieler im Kader, die alle von Anfang an spielen wollen und auch die Qualität dafür besitzen. Jeder hat diese Chance. Andere haben diese Chance in den letzten Wochen besser genutzt als Julian. Das kann sich aber jede Woche aufs Neue verändern."

... die maue Offensivabteilung: "Es ist kein Loch, in dem wir uns befinden, es ist eher ein Prozess. Wir müssen immer wieder verschiedene Dinge ausprobieren. Gegen den Ball ist es immer einfacher zu agieren, als das Spiel mit dem Ball zu machen. Gegen den Ball könnte ich auch, ohne despektierlich zu klingen, elf Leichtathleten spielen lassen. Weil sie einfach laufstark sind und jedem Ball hinterherrennen. Mit Ball ist es natürlich eine andere Geschichte. Und da bleiben wir dran und müssen einfach weiter unsere Chancen suchen und nutzen."

... Gastspieler Thomas Pledl: "Stand heute kann ich eine Verpflichtung ausschließen. Dass der Junge gut ist, diese Frage stellt sich nicht. Er hat 170 Zweitligaspiele absolviert, das sagt doch alles. Er verbessert unsere Trainingsqualität. Es ist cool, dass er da ist, mehr aber auch nicht. Es kann sein, dass er so lange dabei ist, bis er einen neuen Verein gefunden hat. Wir haben da kein verbindliches Zeitfenster festgelegt."