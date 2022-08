RWE vor Duell gegen Aue - Das letzte Meisterschaftsspiel beider Klubs ist schon lange her

Am kommenden 7. siebten Spieltag der 3. Liga trifft Rot-Weiss Essen auf den FC Erzgebirge Aue. Das letzte Aufeinandertreffen ist schon eine Weile her.

Rot-Weiss Essen wird am kommenden siebten Spieltag der 3. Liga den FC Erzgebirge Aue zum Kellerduell an der Hafenstraße empfangen. Zwar bestritten die beiden Mannschaft im Jahr 2016 ein Testspiel gegeneinander, das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegt jedoch 15 Jahre zurück.

Das letzte Duell in einem Meisterschaftsspiel ging im Jahr 2007 über die Bühne. Damals trafen die beiden Klubs am 30. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander. Das Spiel endete 0:0. Generell konnte RWE noch nie ein Spiel im Profibereich gegen Erzgebirge Aue gewinnen. Insgesamt viermal trafen die Mannschaften in der zweithöchsten deutschen Liga aufeinander, zweimal gewann Aue, zweimal gab es ein Unentschieden.

Am kommenden Wochenende kommt es also zum Duell zwischen Auf- und Absteiger. Nach einer verkorksten Saison im vergangenen Jahr belegte Aue in der 2. Bundesliga den 17. Rang und stieg mit insgesamt 26 Punkten und einer Tordifferenz von minus 40 Treffern in die 3. Liga ab.

Das letzte Spiel am 20. April 2007 FC Erzgebirge Aue: Keller - Adamski, Ehlers, Loose, Trehkopf, Dostalek, Geißler, Lenze (71. Schäfer), Demir (60. Hampf), Juskowiak (71. Curri), Klinka Rot-Weiss Essen: Zaza - Kläsener, Bieler, Kiskanc, M. Lorenz, S. Lorenz, Lorenzón, Özbek, Wehlage (62. Calik), Boskovic, Okoronkwo. Schiedrichter: Thorsten Schriever Zuschauer: 8.700

In der laufenden Saison sind RWE und Erzgebirge Aue bislang die einzigen Mannschaften in der gesamten Liga ohne Saisonsieg. Beide Klubs kommen in dieser Spielzeit jeweils auf drei Remis und drei Unentschieden. Essen befindet sich durch das schlechtere Torverhältnis von minus acht Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Aue rangiert auf dem vorletzten Platz mit einem Torverhältnis von minus sechs Treffern.

Nach einer 1:5-Pleite gegen Wiesbaden und einem 0:0-Unentschieden gegen Saarbrücken gab es für Aue am vergangenen Spieltag im Duell der Absteiger beim Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden eine bittere [url]0:1-Pleite [url]https?://www.reviersport.de/fussball/3liga/a568462---3-liga-pleite-sachsen-derby-aue-reist-vorletzter-essen.html[/url][/url]. Erzgebirge Aue verlor durch einen späten Treffer in der 85. Minute durch Dresdens Christian Conteh.

Rot-Weiss Essen hingegen hat seit nunmehr drei Pflichtspielen nicht mehr verloren. In der Liga gab es zuletzt zwei Unentschieden. Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich die Essener am fünften Spieltag vom FC Ingolstadt. Am sechsten Spieltag spielte RWE 1:1 gegen die SpVgg Bayreuth. Dazwischen feierten die Essener einen 5:0-Erfolg beim Bezirksligist SV Burgaltendorf in der ersten Runde des Niederrheinpokals.

Vor dem kommenden Spiel gegen Aue muss RWE jedoch eine bittere Pille schlucken und auf Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld verzichten. Eisfeld zog sich bei der Partie gegen Bayreuth Innenbandriss zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Somit ist Eisfeld neben Meiko Sponsel, Nico Haiduk und Michel Niemeyer der vierte Verletzte im Kader von Rot-Weiss. Derweil werden mit Clemens Fandrich, Felix Götze und Andreas Wiegel drei Neuzugänge dabei sein.