Elversberg: Mittelfeld-Mann löst Vertrag auf - Dürholtz-Rückkehr rückt immer näher

Die Spielvereinigung Elversberg hat am Mittwoch (24. August) eine vorzeitige Vertragsauflösung bekanntgegeben. Damit rückt eine Rückkehr von Luca Dürholtz immer näher.

Die SV Elversberg und Charles-Elie Laprevotte haben die Zusammenarbeit vorzeitig beendet. Der Vertrag des 29-jährigen Mittelfeldspielers, der noch bis zum 30. Juni 2023 gültig gewesen wäre, wurde auf dessen Wunsch hin aufgelöst.

Laprevotte war vor etwas mehr als einem Jahr aus Offenbach ins Saarland gewechselt. Für die SVE hat er in der vergangenen Saison 38 Pflichtspiele bestritten, 32 in der Regionalliga Südwest und sechs im Saarland- beziehungsweise DFB-Pokal. Zu Beginn dieser Saison musste Laprevotte mit einem Mittelhandbruch aussetzen. "Wir hätten Elie gerne weiterhin bei uns gesehen. Sein Wunsch nach einer Vertragsaufhebung hatte rein persönliche Gründe und war am Ende so stark, dass wir ihm im Interesse einer geschlossenen Mannschaft entsprochen haben", sagt SVE-Sportdirektor Ole Book. "Dennoch bedanken wir uns bei Elie für seinen Einsatz für die SVE im Aufstiegsjahr und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute."

Luca Dürholtz bestritt in der RWE-Aufstiegssaison 35 Ligaspiele, erzielte drei Tore und bereitete vier weitere. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf 41 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen.

Laprevotte ist weg und Carlo Sickinger (Kreuzbandanriss) - RS berichtete - verletzt. Beide Akteure sind im zentralen Mittelfeld zuhause - wie auch Luca Dürholtz.

Nach RevierSport-Informationen rückt die Rückkehr des ehemaligen SVE-Kapitäns immer näher. Am Dienstag stand Dürholtz auch nicht mehr im Kader von Rot-Weiss Essen. RWE-Trainer Christoph Dabrowski äußerte sich zum Elversberg-Interesse und der Dürholtz-Abwesenheit: "Falls das so sein sollte, wird es der Verein kommunizieren. Er ist nicht verletzt. Ich habe entschieden, dass er nicht im Kader steht."

Alles deutet daraufhin, dass Dürholtz in den nächsten Tagen zur SV Elversberg zurückkehrt.