RWE: Nach über 3000 Tagen kommt Rot-Weiss Essen aus NRW raus

Rot-Weiss Essen gastiert am Wochenende bei Mit-Aufsteiger SpVgg Bayreuth. Derart weit durften die RWE-Fans schon lange nicht mehr reisen.

Ob sich noch ein Fan von Rot-Weiss Essen an den 24. März 2012 erinnert? Damals gastierte RWE im Fritz-Walter-Stadion beim 1. FC Kaiserslautern - allerdings nur bei der zweiten Mannschaft der Roten Teufel. Im menschenleeren Stadion sahen 500 Zuschauer - der Großteil drückte Rot-Weiss die Daumen - einen 2:1-Sieg von RWE, Timo Brauer und Kevin Grund drehten die Partie. In der Startelf standen Namen wie Stefan Grummel, Thomas Denker oder Kerim Avci, eingewechselt wurden Cedric Vennemann und Meik Kuta. Für Kaiserslautern spielte übrigens ein gewisser Willi Orban, der seit Jahren zum Stamm bei RB Leipzig gehört.

Was die RWE-Fans damals wohl nicht gedacht hätten: Bis heute ist die Partie in Kaiserslautern das letzte Pflichtspiel, das Rot-Weiss Essen außerhalb von Nordrhein-Westfalen bestritten hat. Damals war die Regionalliga noch in drei Staffeln aufgeteilt, die Regionalliga West bestand damals auch aus Vereinen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das änderte sich zur Saison 2012/2013 - und seitdem spielte RWE ausschließlich in NRW.

Über 500 Kilometer sind es von Essen nach Bayreuth

3809 Tage nach dem Spiel in Kaiserslautern endet am Samstag (14 Uhr) diese zumindest für RWE-Allesfahrer Horrorserie, wenn der Verein bei Mit-Aufsteiger SpVgg Bayreuth im Hans-Walter-Wild-Stadion antritt. Für Essen ist es dann zwar auch bereits der sechste Spieltag in der 3. Liga, die bisherigen Partien fanden allerdings in Essen, Duisburg und Dortmund statt.

Rot-Weiss Essen: Reiselust der RWE-Fans ist groß

Nun also Bayreuth. Während in den vergangenen zehn Jahren Fahrten nach Rödinghausen oder Erndtebrück, die nun auch aus Essen nicht weiter als 170 Kilometer sind, das weiteste der Gefühle waren, geht es an diesem Wochenende für die RWE-Fans endlich mal wieder durch die halbe Republik. Knapp über 500 Kilometer trennen die Hafenstraße vom Bayreuther Stadion.

Die damalige Startaufstellung: Lamczyk - Lehmann, Denker, Wagner, Guirino - Grummel, Brauer - Lemke, Avci, Grund - Kaya

Die Reiselust der Essener - erst recht in der neuen Liga - ist bekannt, in Duisburg und Dortmund waren mehrere Tausend Anhänger vor Ort. So viele werden es in Oberfranken wohl kaum, auf eine stattliche Unterstützung der eigenen Fans wird sich die Mannschaft von Christoph Dabrowski aber auch bei der Spielvereinigung verlassen dürfen. Wie viele RWE-Fans die Reise antreten, konnte der Verein am Mittwoch noch nicht nennen.