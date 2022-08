Rot-Weiss Essen: Bilanz gegen Dortmund II macht Mut

Rot-Weiss Essen trifft zum 27. Mal auf die Reserve von Borussia Dortmund. Das letzte Fernduell entschied der BVB für sich, insgesamt hat RWE die Nase vorn.

Für Rot-Weiss Essen geht es am 4. Spieltag der 3. Liga ins größte Fußballstadion Deutschlands: Im Signal-Iduna-Park ist der Aufsteiger bei der U23 von Borussia Dortmund zu Gast. Im Sommer hat der Kader der Dortmunder viele neue Gesichter erhalten, mit Christian Preußer ist auch ein neuer Trainer da. Zum Start gab es gegen Wehen Wiesbaden ein 1:1, das erste Heimspiel ging mit 0:4 gegen den FC Ingolstadt verloren.

Trotz des verpatzten Saisonauftakts ist ein Blick auf die Bilanz ein Mutmacher für die Essener: Seit immerhin fünf Spielen hat Rot-Weiss nicht gegen die Borussia verloren (zwei Siege, drei Remis). Die letzten beiden Duelle endeten jeweils 1:1, auch in der Historie des Duells wurden die Punkte am häufigsten geteilt. Ohne Sieger fanden 14 Partien ihr Ende, RWE gewann acht Spiele. Vier Siege holte sich auch der BVB, zuletzt ein 5:0 im November 2018 – übrigens der bislang einzige Heimsieg, den die Dortmunder Reserve über Essen feiern konnte.

Vor allem wird den Fans noch das Duell in Erinnerung sein, das die gesamte Spielzeit 2020/21 andauerte. In dieser Saison dominierten RWE und der BVB die Regionalliga West und lieferten sich ein packendes Duell um den Aufstieg. Nach der Hinrunde war RWE ungeschlagen Tabellenführer, der BVB sechs Zähler dahinter bei einem Spiel weniger. Die zweite Saisonhälfte zeigte dann ein umgekehrtes Bild: Während die Dortmunder marschierten und in 21 Spielen keine Niederlage hinnehmen mussten, verlor Essen neun Punkte auf den Ligaprimus und somit auch den Aufstieg aus den Händen.

So zog Rot-Weiss trotz eines 2:0-Erfolges bei Wegberg-Beeck am letzten Spieltag den Kürzeren, die Borussia gab sich keine Blöße und sicherte mit einem 2:1 Sieg beim Wuppertaler SV die Tabellenspitze. Zwölf Punkte hatte Preußen Münster als Drittplatzierter Rückstand auf RWE.

Am kommenden Samstag (13. August, 14 Uhr) peilt der BVB nun seinen ersten Heimsieg der Saison an, während es für die Essener darum geht, einen Fehlstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen schnellstmöglich umzubiegen und in der 3. Liga anzukommen.