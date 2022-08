RWE: Schon über 4000 Karten für das BVB-Spiel verkauft

Die Englische Woche in der 3. Liga endet für Rot-Weiss Essen am Samstag mit der Partie beim BVB II. Es dürfte ein Heimspiel für RWE werden.

Am vierten Spieltag der 3. Liga steht für Rot-Weiss Essen das Auswärtsspiel bei der U23 des BVB an (Samstag, 13. August, 14 Uhr). Das Spiel findet im Signal-Iduna-Park statt, wo über 80.000 Zuschauer Platz finden. .

5000 Karten stehen den Essenern im ersten Rutsch zur Verfügung, diese befinden sich im Stehplatzbereich auf der Nordtribüne in den Blöcken 8, 60 und 61. Dazu kommen Sitzplatzkarten in den Blöcken 55 bis 59. Wie RWE am Mittwoch vermeldete, sind bisher 4300 vergriffen, die 5000 werden demnach sicher verkauft.

Sollten sich mehr Essener auf den Weg nach Dortmund machen wollen, ist das kein Problem, denn die Dortmunder würden das Kontingent jederzeit erhöhen. Das gab der Verein im Vorfeld der Begegnung bekannt.

Eintrittskarten können weiterhin über den BVB-Onlineshop erworben werden. Erhältlich sind vor allem noch Tickets in den Stehplatz-Blöcken 8 sowie 60 (5 Euro) und in den Sitzplatz-Blöcken der Nordost-Tribüne. Hier kostet die Karte 10 Euro, für unter 18-Jährige 5 Euro.

Vermutlich wird RWE trotz des Fehlstarts in der Liga ein Heimspiel in Dortmund haben, auch wenn das bisher noch kein Vorteil war, wurden die beiden Heimspiele an der Hafenstraße gegen die SV Elversberg (1:5) und Viktoria Köln (1:4) doch deutlich verloren. Doch auch der BVB II musste zuhause eine ordentliche Packung hinnehmen, gegen den FC Ingolstadt gab es im bisher einzigen Heimspiel ein 0:4.

Am Mittwochabend muss der BVB allerdings noch seine Partie vom 3. Spieltag austragen. Dort geht es ab 19 Uhr beim 1. FC Saarbrücken zur Sache.