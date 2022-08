MSV Duisburg: Ziegner lobt Kampfgeist und Keeper Müller

Durch den 1:0-Sieg in Zwickau hat der MSV Duisburg den Start in die neue Drittligasaison gerettet. Abgesehen von den letzten zehn Minuten war Torsten Ziegner hochzufrieden.

Am Ende musste Torsten Ziegner an der Seitlinie in der GGZ-Arena mächtig zittern. Umso energischer streckte der 44-Jährige die Siegerfaust nach vorne, als der Schlusspfiff von Schiedsrichter Martin Speckner ertönte. Am Ende reichte das Kopfballtor von Chinedu Ekene aus, um den ersten Dreier für den MSV Duisburg in der laufenden Spielzeit einzufahren. Auch wenn die Zebras im zweiten Durchgang kaum noch Torgefahr ausstrahlen konnten, machte die Defensive einen sicheren Eindruck. Einzig in der Schlussphase geriet die Abwehr ein wenig ins Schwimmen.

„Wir mussten verhindern, dass Zwickau in die Nähe des Sechzehners kommt und am Ende sehr viel laufen. Das hat sehr viel Kraft gekostet und 80 Minuten zuvor sehr gut geklappt“, resümierte Ziegner am Mikrofon von "Magenta Sport". Der Trainer weiter: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie bis zum Ende gefightet hat und sich gemeinsam in jeden Ball reingeworfen hat, um das Spiel über die Zeit zu retten. Genau das war in der letzten Saison das große Problem.“

Sonderlob für Vincent Müller

Wie schon gegen Essen am Freitag, präsentierte sich Duisburgs Nummer eins Vincent Müller auch in Zwickau in hervorragender Verfassung und verhinderte mit zwei starken Paraden den späten Ausgleich. „Er war mit seinen jungen Jahren wieder sehr stabil“, lobte Ziegner. Ähnlicher Meinung war sein unterlegener Trainerkollege Joe Enochs. „Er hat einen guten Tag erwischt. Am Ende haben gegen eine gute, erfahrene Mannschaft Kleinigkeiten entschieden. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Duisburg hat seine klarste Torchance verwertet“, sagte der dienstälteste Trainer der 3. Liga.

Für den MSV Duisburg geht es am kommenden Montag mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg II weiter. Dann wollen die Meidericher auch den ersten Heimsieg einfahren.