RWE: Ultras mit Aufruf vor dem Derby beim MSV

Derbyzeit im Revier: Am Freitag gastiert Rot-Weiss Essen beim MSV Duisburg. Ultras beider Klubs bereiten sich schon auf das besondere Duell vor.

Am Freitag um 19 Uhr wird das heiß erwartete Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen angepfiffen – vor über 28.000 Zuschauern in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Mit dabei sein werden mindestens 5000 RWE-Fans. Die Karten für den Gästebereich waren innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Die aktive Fanszene der Essener wird sich auf den Sitzplätzen einfinden, wie die Gruppen „Vandalz“, „Rude Fans“ und „Junge Essener“ auf ihren Webseiten mitteilten. Das Stimmungszentrum werde in Block R sein, heißt es dort weiter.

Rot-Weiss Essen beim MSV Duisburg: Ultras starten Aufruf

Zudem rufen die Gruppen von Rot-Weiss Essen dazu auf, in roten Outfits nach Duisburg zu fahren – der Essener Anhang möchte an der Wedau also ein geschlossenes Bild abgeben.

Auch die aktiven Fans der Duisburger haben einen Aufruf gestartet. Unter dem Motto „120 Jahre Meidericher Spielverein“ sollen alle MSV-Fans im blau-weißen Trikot ins Stadion kommen, schreibt die Gruppierung „Kohorte“ auf ihrer Website.

Fans des MSV hatten im Vorfeld der Partie kreative Aktionen initiiert, um zu verhindern, dass sich viele RWE-Anhänger im Heimbereich einfinden. Im Rahmen des „ZebrasFonds“ zum Beispiel wurden Tickets mithilfe von Spendengeldern aufgekauft und unter anderem an sozial schwächer gestellte MSV-Fans abgegeben.

„ZebraFonds“: Große Atmosphäre beim Derby

Duisburgs Geschäftsführer Peter Mohnhaupt fiebert dem Derby schon entgegen. „Wir freuen uns auf die Arena in Blau und Weiß“, wird er in einer Klubmitteilung zitiert. „Dabei gebührt unseren Fans für ihren Einsatz für ein echtes Heimspiel, ob etwa mit dem ZebraFonds oder den Ticket-Aktionen des Fanclubs Innenhafen, ein Riesen-Dankeschön!“