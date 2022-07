3. Liga: MSV reagiert auf Vorbericht auf der Osnabrück-Homepage

Der VfL Osnabrück berichtet vor dem Drittliga-Auftakt gegen den MSV Duisburg über die Duelle der letzten Saison. Darauf musste der MSV reagieren.

Am Freitag (19 Uhr) startet die 3. Liga in die neue Saison. Der VfL Osnabrück erwartet den MSV Duisburg - im Vorfeld der Partie wurden bereits über 13.000 Karten abgesetzt - 1400 MSV-Anhänger werden an der Bremer Brücke erwartet.

Wie es üblich ist, berichten auch die beiden Vereine im Vorfeld der Begegnung über die anstehenden 90 Minuten. Der VfL nahm dabei auch die Duelle aus der letzten Saison unter die Lupe. Pikant: Die Partie in Duisburg wurde damals abgebrochen. Ein Rassismus-Vorfall stand im Raum.

Am 19. Dezember 2021 war das Spiel beim Stand von 0:0 vorzeitig abgebrochen worden, da Osnabrück-Spieler Aaron Opoku angeblich von einem Zuschauer beleidigt worden war. Daraufhin gab es internationale Reaktionen - und ein Urteil, das die Vorwürfe nicht bestätigen konnte. Nach Abschluss der Ermittlungen erklärte die Polizei, dass es wohl doch keinen rassistischen Vorfall gegeben habe. Der Verdacht gegen den 55-jährigen Beschuldigten, der dem MSV-Lager zugeordnet wurde, habe sich nicht erhärtet.

MSV bezieht Stellung zur VfL-Vorberichterstattung

Trotzdem berichtet der VfL im Vorfeld der 90 Minuten am Freitag gegen die "Zebras" von einem rassistischen Vorfall. Dort heißt es: "Das abgebrochene Rückspiel, das durch einen rassistischen Zwischenfall gegen Aaron Opoku überschattet wurde, geht mit einem maximal negativen Hintergrund in die Fußballgeschichte ein. Im Wiederholungsspiel konnte sich die Osnabrücker Elf jedoch dank einer starken Leistung mit 6:3 durchsetzen.

Eine Passage, die der MSV so nicht stehen lassen konnte. In einer Mitteilung betonen die Meidericher. "Im veröffentlichten Vorbericht nehmen die Osnabrücker Bezug zu allen Begegnungen der beiden Teams in der abgelaufenen Saison. Da auch der Spielabbruch aus dem Dezember 2021 Teil der Spielzeit 2021/22 ist, wird diesbezüglich unter anderem auch auf den „rassistischen Zwischenfall“ abgestellt. Dem MSV ist es ein Anliegen klar zu stellen, dass der Vorwurf des Rassismus gegen den Beschuldigten MSV-Anhänger durch die polizeilichen Ermittlungen nicht bestätigt werden konnte. Hier beim MSV und am Standort Duisburg wird Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander gelebt. In dem Verständnis, dass Rassismus beim Empfinden des Betroffenen beginnt, und nur wenige von uns können sich in die Lage derjenigen versetzen, die immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert sind, obliegt es weder uns noch irgendeinem Dritten über das tatsächliche Betroffenheitsempfinden eines anderen zu urteilen."