RWE: Abgang von Yannick Langesberg ist offiziell

Yannick Langesberg wird nicht für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auflaufen. Er verlässt die Hafenstraße in Richtung des TSV Steinbach Haiger.

Der Wechsel deutete sich am Sonntag bereits an, jetzt ist er offiziell bestätigt: Yannick Langesberg verlässt Rot-Weiss Essen und wechselt zum TSV Steinbach Haiger. Der 28-jährige Innenverteidiger spielte nur eine Saison an der Hafenstraße, war im letzten Sommer vom SC Verl zu RWE gekommen. Im Aufstiegsjahr sammelte er elf Einsätze in der Liga.

Jetzt einigten sich Rot-Weiss und Langesberg auf eine Vertragsauflösung. "Yannick war ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Aufstiegsmannschaft. Er ist jetzt jedoch in einem Alter, in dem er auch auf dem Platz eine tragende Rolle in einer Mannschaft einnehmen möchte. Dies war bei uns in der aktuellen Konstellation so nicht gegeben", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. Zu groß ist offenbar die Konkurrenz in der Abwehrzentrale mit Kapitän Daniel Heber, Felix Bastians, Jose-Enrique Rios Alonso, dem flexibel einsetzbaren Felix Herzenbruch und Talent Mustafa Kourouma.

Langesberg galt schon zum Start der Vorbereitung als Streichkandidat. Doch der gebürtige Sauerländer kämpfte sich zurück ins Team, reiste mit ins Trainingslager. Im jüngsten Test gegen Alemannia Aachen fehlte er aus sportlichen Gründen im Kader.

RWE-Abgang Langesberg ist aufstiegserfahren

Nun soll er den ambitionierten Steinbachern zum Aufstieg verhelfen - ein Kunststück, das Langesberg schon mehrfach bei seinen vorigen Stationen gelungen ist. "Er ist ein zweikampfstarker Innenverteidiger, der eine Mannschaft lautstark organisieren kann und immer Verantwortung übernimmt", sagt TSV-Trainer Ersan Parlatan. "Außerdem ist er in den vergangenen Jahren immerhin vier Mal aufgestiegen und verfügt ganz generell über reichlich Erfahrung."

Langesberg selbst freut sich "auf eine erfolgreiche Zeit in Steinbach. Der Verein hat ambitionierte Ziele, mit denen ich mich zu hundert Prozent identifizieren kann. Jetzt geht es darum, sich schnell in die Mannschaft zu integrieren und die Vorgaben des Trainers bestmöglich umzusetzen."