SV Elversberg: Das sagt Sportdirektor Book vor dem Auftakt bei RWE

Für die SV Elversberg beginnt die Saison in der 3. Liga am kommenden Samstag vor einer vermutlich vollen Essener Hafenstraße. Das sagt ihr Sportdirektor im Vorfeld.

Nach acht Jahren in der Regionalliga Südwest ist auch die SV Elversberg wieder in die 3. Liga zurückgekehrt. Zum Start geht es für die Mannschaft von Trainer Horst Steffen an die Essener Hafenstraße. Ein Auftakt, den man sich kaum spektakulärer hätte vorstellen können, angesichts dessen, welche Euphorie derzeit in Essen rund um RWE herrscht und wie voll es am Samstag wird.

„Wir sind grundsätzlich voller Vorfreude“, bestätigt Elversbergs Sportdirektor Nils-Ole Book. „Es ist ein besonderes Highlight, wir wissen um die Stimmung in Essen. Wir haben uns das hart erarbeitet.“ Es werde ein „tolles Spiel mit einer tollen Atmosphäre“, ist sich Book sicher: „Es gibt mit Sicherheit leichtere Aufgaben, aber in der 3. Liga gibt es keine leichten Spiele. Wir werden das genießen, gerade mit der Stimmung und der Euphorie. Aber wir wissen, was wir können.“

Ähnlich wie die Essener hat sich die Sportvereinigung nur punktuell verstärkt. Die Mannschaft ist über Jahre zusammengewachsen, wie Book berichtet. Sechs neue Spieler wurden verpflichtet, wenngleich die Kaderplanung noch nicht fertig ist.

Prominentester Neuer ist Manuel Correia. Der in Kaiserslautern geborene Portugiese kam im Sommer vom SC Paderborn und soll mit seiner Erfahrung von 188 Zweitliga-Spielen die Defensive der Steffen-Elf stabilisieren. Auf seine Erfahrung könnte es auch in Essen ankommen, wobei Book sich da nicht in die Karten schauen lässt: „Grundsätzlich ist es der Plan, in der Defensive mehr Erfahrung als im Offensivbereich zu haben. Aber Marcel hat auch Konkurrenten, die es im Aufstiegsjahr gut gemacht haben. Aber sicherlich ist er jemand, der sich von einer solchen Kulisse nicht beeinflussen lässt.“

Das Ziel ist für den Aufsteiger natürlich der Klassenerhalt. „Wir wissen, was auf uns wartet“, sagt Book. „Wir werden nirgends hinfahren und versuchen, vernünftig mitzuhalten. Wir wollen die Liga mit unserer Art, Fußball zu spielen, bereichern und für positive Überraschungen sorgen.“