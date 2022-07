Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat das letzte Testspiel vor dem Saisonauftakt erfolgreich absolviert. Der Kapitän ist heiß auf die neue Spielzeit.

Rot-Weiss Essen ist bereit für die kommende Drittliga-Saison. So zumindest war der Tenor nach dem erfolgreichen Testspiel bei Alemannia Aachen (3:1). Gegen den stets unbequemen Gegner vom Tivoli zeigte sich RWE in einer guten Verfassung. Auch wenn es noch Luft nach oben gibt, lieferten die Essener eine grundsolide Vorstellung ab.

Kapitän und Abwehrchef Daniel Heber freute sich über den gelungenen Härtetest: "Mit dem 3:1 können wir zufrieden sein. Beim Anlaufen können wir noch besser werden und wir waren teilweise zu passiv. Nach dem Gegentor wurden wir etwas hinten reingedrängt, aber durch das dritte Tor haben wir wieder den richtigen Schalter gefunden. Das war eine gute Generalprobe."

Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Verein und bin stolz darauf, dass ich die Mannschaft in der kommenden Saison auf das Feld führen kann. Mit meiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr habe ich auch ein Zeichen gesetzt, wie ich zu RWE stehe. Daniel Heber.

Unter der Woche wurde der 28-Jährige als Spielführer des Drittliga-Aufsteigers bestätigt. Ein Lautsprecher ist der Innenverteidiger nicht, aber ein absoluter Leistungsträger und Publikumsliebling.

Neben Heber gehören noch Felix Bastians, Cedric Harenbrock, Felix Herzenbruch, Niklas Tarnat sowie Neuzugang Björn Rother zum Mannschaftsrat. Essens alter und neuer Kapitän zeigt sich glücklich über die erneute Wertschätzung: "Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Verein und bin stolz darauf, dass ich die Mannschaft in der kommenden Saison auf das Feld führen kann. Mit meiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr habe ich auch ein Zeichen gesetzt, wie ich zu RWE stehe. Auf dem Platz versuche ich Anweisungen zu geben und zu coachen, aber ich bin kein Schreihals."

Die Testspiele liefen positiv, aber Heber weiß, dass es erst am kommenden Wochenende (23. Juli, 14 Uhr) ernst wird. Mit der SV Elversberg reist ein Mit-Aufsteiger an die Essener Hafenstraße. RWE will die gute Form bestätigen und direkt vor heimischer Kulisse einen Dreier einfahren. Heber ist guter Dinge: "Jeder freut sich auf die 3. Liga – die Stadt, die Mannschaft, die Fans. Ich denke, dass die Fans uns tragen werden und bin sehr zuversichtlich."