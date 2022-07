MSV: Stoppelkamp bleibt Kapitän

Kurz vor Saisonbeginn hat sich der Trainer des MSV Duisburg, Torsten Ziegner, sowohl auf Mannschafts-Kapitän als auch -Rat festgelegt.

Etwas mehr als eine Woche noch, dann eröffnet der MSV Duisburg die Saison der 3. Liga. Zu Beginn geht es zum VfL Osnabrück (Freitag, 22. Juli, Anpfiff 19 Uhr). Trainer Torsten Ziegner hat sich jetzt entschieden, wer die Mannschaft auf den Platz führen wird.

Die Karriere von Stoppelkamp: Rot Weiss Essen, 2005 bis 2006 Rot-Weiß Erfurt, bis 2007 (Leihe) Rot Weiss Essen, bis 2008 Rot-Weiß Oberhausen, bis 2010 Hannover 96, bis 2012 1860 München, bis 2014 SC Paderborn, bis 2016 Karlsruher SC, bis 2017 MSV Duisburg, seit 2017

Auch in der kommenden Spielzeit wird Moritz Stoppelkamp der Kapitän der Zebras sein. Der 35-Jährige geht in seine fünfte Saison mit dem MSV, seine dritte als Spielführer. Der 2017 aus Karlsruhe gekommene Außenbahnspieler hat für Duisburg in bisher 166 Partien 58 Treffer erzielt und 44 weitere vorbereitet.

Außerdem hat sich Trainer Ziegner auf seinen Mannschaftsrat um Stoppelkamp festgelegt. Neben Marvin Bakalorz, Marlon Frey und Caspar Jander zählt auch Neuzugang Sebastian Mai zu den Vertrauten des Kapitän. Auf eine feste Nummer Zwei will sich Ziegner nicht festlegen. Sollte Stoppelkamp ausfallen, wird sich ein Mitglied des Mannschaftsrates dem Kapitänsamt annehmen.

Vor Saisonbeginn steht für die Meidericher zur Vorbereitung am kommenden Wochenende noch der "schauinsland-reisen Cup der Traditionen" an. Am Sonntag (17. Juli) geht es zunächst gegen Borussia Mönchengladbach (15 Uhr) und im Anschluss gegen Atletic Bilbao (18 Uhr).