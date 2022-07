MSV Duisburg: Ziegner kritisiert nach Pleite - "So darf es nicht sein"

Testspiel-Gegner Bayer Leverkusen war mindestens eine Klasse zu hoch für den MSV Duisburg. Cheftrainer Torsten Ziegner vermisste die Frische und Galligkeit.

Der MSV Duisburg musste im Vorbereitungsspiel gegen den Champions League-Teilnehmer Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag eine bittere 1:6-Pleite einstecken. Teilweise wehrlos ergaben sich die Zebras der Werkself, für die die 90 Minuten relativ einfach und entspannt zu spielen waren.

MSV-Trainer Torsten Ziegner bemängelte den fehlenden Widerstand im Duisburger Spiel: „Ich hätte gerne bei Leverkusen mitgespielt. Das war relativ einfach. Wir haben nie mal Härte, Zweikampfschärfe oder Gefährlichkeit, um ein Tor zu erzielen, gezeigt. Für den Gegner war es ein total angenehmes Vorbereitungsspiel. So darf es nicht sein. Wir sollten unseren Gegnern eher eine unangenehme Fratze im Spiel gegen den Ball zeigen. Das sieht man aktuell gar nicht, das muss ich zugestehen.“





Bereits kleine Fehler wusste der Bundesligist schamlos auszunutzen und zeigte dem MSV, dass in den kommenden zwei Wochen vor dem Saisonstart noch Einiges an Arbeit auf der Agenda steht. Ziegner resümierte: „Ernüchternd nach diesem Wochenende ist, dass wir viele Dinge durch Eigenverschulden herschenken. Individuelle Fehler, Bälle nicht konsequent klären, Ballverluste im Spielverlauf. Es ist natürlich ernüchternd, dass uns solche Kleinigkeiten davon abhalten, auch mal ein gutes Gefühl zu haben. Für unsere Arbeit unter der Woche, für die Trainingseinheiten, die wir abhalten. Wir kassieren gerade eher Rückschläge als Dinge, die uns möglicherweise aufbauen.“

Positiv auf sich aufmerksam machen konnte Baran Mogultay, der in diesem Sommer aus der eigenen Jugend zum Profikader stieß. Der erst 18-Jährige ist für die letzte halbe Stunde eingewechselt worden, habe „noch nicht einmal in der Saison mittrainert und ein total klares Spiel abgeliefert“, resümierte Ziegner. Der bessere Fitnesszustand des Defensivspielers sei zu sehen: „Bei ihm war auch klar zu erkennen, dass der Junge frisch ist und noch keine vier Wochen Vorbereitung mit hartem Training hinter sich hat. Die Spritzigkeit im Zweikampf und eigenen Ballbesitz sah schon besser aus, als bei vielen unserer Jungs, die eher träge wirkten. Das ist jetzt unsere Aufgaben daran zu arbeiten.“

MSV Duisburg richtet Turnier am nächsten Wochenende aus

Die positiven Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen des MSV Duisburg lassen zu wünschen übrig. Zwar findet Ziegner, dass „Vorbereitung und Meisterschaft zweierlei Paar Schuhe“ seien, trotzdem soll, möglichst schon beim „Schauinsland-Reisen-Cup der Traditionen“ am kommenden Wochenende, die Ergebniswende her: "Es hilft uns natürlich wenig, wenn wir gar kein Selbstvertrauen in die Runde mitnehmen. Es steckt schon noch Einiges von Erlebnissen aus der letzten Saison in den Jungs. Es betrifft nicht alle, aber es betrifft schon noch einige, die schnell den Kopf hängen lassen. Das müssen wir rauskriegen.“