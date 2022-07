RWE: Leihe aus Hannover - nächster Zugang perfekt

Rot-Weiss Essen hat den nächsten Zugang präsentiert. Die Offensive wird weiter verstärkt.

Rot-Weiss Essen hat nach dem Aufstieg in die 3. Liga den sechsten externen Zugang präsentiert. Lawrence Ennali wechselt auf Leihbasis von Hannover 96 nach Essen. Er ist im Trainingslager bereits ins Training von RWE eingestiegen.

Essens Trainer Christoph Dabrowski betont: "Ich kenne Lawrence sehr gut und weiß um seine Stärken. Er ist ein sehr schneller und dribbelstarker Spieler, der uns im Offensivbereich noch mehr Optionen gibt. Mit seinen erst 20 Jahren hat er aber natürlich auch noch viel Potential. Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm und glaube fest daran, dass er uns weiterhelfen wird."

RWE Zugänge: Felix Schlüsselburg (nach Leihe nach Lippstadt), Mustafa Kourouma (eigene U19), Ron Berlinski (SC Verl), Björn Rother (Hansa Rostock), Aurel Lobongo (FC St. Pauli II), Felix Wienand (Schalke II), Meiko Sponsel (1. FC Köln II / Leihe), Timur Kesim, Nico Hajduk (beide eigene U19), Lawrence Ennali (Hannover 96 / Leihe) Abgänge: Marius Kleinsorge (nach Leihe vom 1. FC Kaiserslautern), Daniel Davari (RW Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück / Leihe), Zlatko Janjic (unbekannt), Felix Heim (Alemannia Aachen)

Der Kader der Essener steht damit bis auf eine Position. Ein Linksverteidiger könnte noch verpflichtet werden, derzeit stellt sich Bochums Moritz Römling für diese Position vor.

Mit Blick auf Ennali erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak: "Wir haben uns schon im letzten Jahr mit Lawrence Ennali beschäftigt, er hat jedoch damals einen Profivertrag in Hannover unterschrieben. In der 2. Bundesliga kam er auch aufgrund der starken Konkurrenz nicht so häufig zum Einsatz, weshalb es nun mit einer Leihe geklappt hat. Er ist ein sehr spannender Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit ideal in unsere Offensive passt."