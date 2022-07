RWE: Golfclub Heidhausen lädt ein, RWE folgt dem Ruf mit 40 Mann

Vom Fußballrasen auf den feinen Golf-Teppich: Am Mittwoch (29. Juni) hat sich der Kader von Rot-Weiss Essen nach Werden-Heidhausen begeben. Ein Schnupperkurs stand an.

Der Golfclub Heidhausen lud ein - und Rot-Weiss Essen folgte dieser Einladung: Spieler, Trainer, Mannschaftsbetreuer, Ärzte und Physiotherapeuten: Mit rund 40 Mann reiste Rot-Weiss Essen am Mittwoch (29. Juni) nach Heidhausen, zum südlichsten Golfclub der Stadt an.

"Das war eine willkommene Abwechselung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Eine tolle Team-Buildingmaßnahme, inklusive interessanter Erfahrungen in einer Sportart, die gefühlt ein wenig unterschätzt wird", sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski gegenüber RevierSport.

Ich war da voll auf mich fokussiert und musste zusehen, dass ich mich nicht blamiere und auch den Ball treffe. Das ist echt nicht einfach. Christoph Dabrowski

Auf die Frage, wer denn im RWE-Kader ein Golf-Talent sei, antwortet Dabrowski, der am Freitag (1. Juli) seinen 44. Geburtstag feiert: "(lacht) Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich war da voll auf mich fokussiert und musste zusehen, dass ich mich nicht blamiere und auch den Ball treffe. Das ist echt nicht einfach." Er ergänzt: "Ich glaube, dass man für das Golfen Geduld und allen voran Zeit mitbringen muss. Als Profi oder Trainer, dann vielleicht noch Familienvater, ist das natürlich nicht einfach mit der Zeit. Doch ich halte für mich auf jeden Fall fest, dass ich das nochmal machen werde. Ein cooler Sport. An dieser Stelle bedanke ich mich auch noch einmal beim Golfclub Heidhausen für die Einladung."

Wie die WAZ berichtet, kam die Einladung für Rot-Weiss Essen von der Heidhauser Golf-Ikone Lisa Loch höchstpersönlich: "Kommt her Jungs!", lautete die Aufforderung der TV-Moderatorin in einer Zeitungsanzeige zum RWE-Aufstieg in die 3. Liga. "Wir schenken dem gesamten Team einen Golf-Schnupperkurs. Damit sich die ganze Mannschaft schon an echten Bundesliga-Rasen gewöhnen kann." RWE folgte dem Ruf und hatte mächtig viel Spaß auf dem "grünen Teppich" des Golfclub Heidhausen.