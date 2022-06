3. Liga: VfB Oldenburg verpflichtet 62-fachen Bundesliga-Torhüter

Aufsteiger VfB Oldenburg bastelt weiter am Kader für die 3. Liga. Die Niedersachsen haben einen neuen Torwart verpflichtet.

Prominenter Neuzugang für Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg: Sebastian Mielitz wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Huntestädtern. Der Torhüter spielte zuletzt für den FC Helsingör in der zweiten dänischen Liga. Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann der 32-Jährige ablösefrei zu den Niedersachsen wechseln.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Sebastian Mielitz einen starken, sehr erfahrenen Torhüter für uns gewinnen konnten“, sagte Sebastian Schachten, Sportchef des VfB Oldenburg. „Wir dürfen uns nicht nur auf einen guten Torhüter, sondern auch auf einen guten Typen freuen, der in unsere intakte Mannschaft passt. Sebastian ist im besten Torwartalter, hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Diese Erfahrung ist enorm wertvoll, gerade für einen Aufsteiger.“

Mielitz spielte jahrelang für Werder Bremen

Mielitz ist im deutschen Profifußball kein Unbekannter. Zwischen 2005 und 2014 spielte er bei Werder Bremen, machte dort seine ersten Schritte im Herrenbereich und wurde einst als Nachfolger von Tim Wiese Stammtorwart. Insgesamt absolvierte Mielitz 62 Bundesliga-Spiele, hinzu stand er 33 Mal in der 2. Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth zwischen den Pfosten. Nach drei Jahren in Dänemark bei SönderjyskE kehrte Mielitz im Sommer 2020 nach Deutschland zurück und spielte für Viktoria Köln eine Saison in der 3. Liga, ehe es ihn zuletzt erneut nach Dänemark zog.

Die Verpflichtung von Mielitz überrascht aus Oldenburger Sicht allerdings durchaus. Denn gerade im Tor schien der VfB ausreichend gut besetzt zu sein. Bisherige Stammkraft war Pelle Boevink. Der 24-jährige Niederländer gehörte in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nord, die die Oldenburger als Meister beendeten, zu den besten Torhütern der Liga und zeigte bärenstarke Leistungen. Es bleibt abzuwarten, wer nun das Rennen im Kampf um die Nummer eins macht - oder ob Boevink den Verein noch verlassen könnte.