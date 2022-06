3. Liga: VfB Oldenburg holt Stürmer aus der Bundesliga

Erst vor wenigen Tagen besiegte der VfB Oldenburg den SV Werder Bremen in einem Testspiel. Wenige Tage später kommt ein Stürmer von der Weser nach Oldenburg.

Kebba Badjie wird in der Saison 2022/2023 für den VfB Oldenburg spielen. Der Angreifer, der in der Saison 2018/19 beim VfB-Lokalrivalen VfL Oldenburg am Ball war, wechselt von Werder Bremen zum VfB Oldenburg.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Kebba ist ein überaus talentierter Spieler, der offensiv flexibel eingesetzt werden kann und der seine Klasse bereits nachgewiesen hat. Wir sind deshalb überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann", sagt Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des Neu-Drittligisten.

Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wurde der 22-jährige Badije in der vergangenen Saison zum Halleschen FC ausgeliehen. Für den Drittligisten kam er in 15 Spielen zum Einsatz, erzielte aber keinen Treffer. Weitere Drittliga-Minuten will er zukünftig im Trikot des VfB Oldenburg sammeln. "Ich habe mit Dario Fossi schon arbeiten dürfen und es hat mir großen Spaß gemacht. Der Trainer weiß was ich kann und ich weiß, dass ich mich mit seiner Hilfe noch weiter entwickeln kann", sagt Badjie.

Fossi kennt den Stürmer bestens. In der Saison 2018/2019 arbeiteten beide beim VfL Oldenburg zusammen. Der damals 18-Jährige erzielte in 21 Einsätzen neun Tore. Beim VfB hoffen die Verantwortlichen darauf, dass der pfeilschnelle Außenstürmer auch in Liga drei zündet. Sportchef Schachten: "Kebba hat seine größten Stärken vielleicht auf der Aussenbahn, kann aber auch als zentrale Spitze oder als hängender Angreifer spielen. Er ist sehr flexibel einsetzbar und gibt uns offensiv noch mehr Möglichkeiten."