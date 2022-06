RWE: Nächster Abgang - Flügelflitzer bleibt in der Regionalliga West

Rot-Weiss Essen hat sich von einem ihrer jüngsten Kaderspieler getrennt. Felix Heim verlässt die Hafenstraße und wechselt zu Alemannia Aachen.

Die Kaderplanung von Rot-Weiss Essen schreitet weiter voran. Einer, der im kommenden Jahr nicht mehr an der Hafenstraße aufläuft, ist Felix Heim. Der 20-Jährige wechselt in die Regionalliga West zu Alemannia Aachen.

In der Rückrunde bereits verliehen

„Als junger Fußballer benötigt Felix Spielpraxis, die wir ihm in der 3. Liga nicht zusichern konnten. Das haben wir ihm vor längerer Zeit bereits mitgeteilt“, erklärte Sportdirektor Jörn Nowak in einer Pressemitteilung. Schon im letzten Jahr musste sich der 20-Jährige seine Spielzeit woanders verdienen. Nach einer Hinrunde mit zehn Joker-Einsätzen in der Liga schloss sich der Flügelspieler im Winter dem FSV Frankfurt an.

Zugänge Alemannia Aachen: Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), Tim Korzuschek, Marcel Johnen (beide 1. FC Saarbrücken), Felix Heim, David Sauerland (beide Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Offenbach), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig), Exaucé Andzouana (Sportfreunde Lotte), Julian Schwermann (SC Verl), Jan Strauch (eigene U19)

Von 14 möglichen Spielen in der Regionalliga Südwest absolvierte Heim elf, fünf Mal von Anfang an, und half dabei, den Abstieg der Frankfurter abzuwenden. Dennoch konnte er nicht genügend Argumente sammeln, um auch unter Christoph Dabrowski eine Chance zu erhalten.

Heim folgt Sauerland an den Tivoli

Damit folgt Felix Heim seinem Essener Teamkollegen David Sauerland zur Alemannia. Für die Aachener ist es bereits der neunte externe Sommerzugang. Auf Seiten der Essener ist Heim der sechste Abgang. Zuvor haben neben Sauerland auch Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Daniel Davari (Rot-Weiß Oberhausen), Zlatko Janjic (Ziel unbekannt) und Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, ausgeliehen) den Verein verlassen.

Yannik Langesberg und Felix Schlüsselburg sind noch die zwei Spieler, die Rot-Weiss Essen verlassen sollen bzw. dürfen.

Heim, der in der Jugend unter anderem für den VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers auflief, wechselte im vergangenen Sommer von der TSG Balingen an die Hafenstraße. Wettbewerbsübergreifend erzielte er in 13 Partien zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

„Wir wünschen Felix für seinen weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute und freuen uns auf ein schnelles Wiedersehen am 16. Juli“, erklärte Nowak. Dann gastieren die Essener zur Saisoneröffnung am Tivoli.