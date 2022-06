3. Liga: Ehemaliger MSV- und VfL-Stürmer wechselt ins Ausland

Richard Sukta-Pasu - die Fans des MSV Duisburg und VfL Bochum werden sich sicherlich noch an diesen Namen erinnern. Der Stürmer verlässt die 3. Liga und wechselt nach Dänemark.

Richard Sukuta-Pasu zieht weiter: Der gebürtige Wuppertaler hat seinen Vertrag beim SV Meppen nach nur acht Monaten wieder aufgelöst und einen Vertrag in Dänemark unterschrieben. Er wechselt zum Zweitligisten Vejle BK. Zu dem Verein ist zuletzt auch Stefan Velkov (ehemals MSV Duisburg) gewechselt - RevierSport berichtete.





"Es ist schade, dass sich Richy so entschieden hat. Wir hätten sehr gern weiter mit ihm geplant. Seine sympathische und offene Art kam beim Team und den Fans gut an", bedauerte SVM-Geschäftsführer Ronny Maul den Abgang gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In nur 19 Spielen konnte der 32-Jährige fünf Treffer erzielen und wurde im Emsland schnell zum Publikumsliebling.

Richard Sukuta-Pasu bestritt für den VfL Bochum in der Serie 2013/201 34 Spiele (sechs Tore) und für den MSV Duisburg in der Saison 2018/2019 17 Partien (ein Treffer).

Vejle ist für den ehemaligen deutschen Juniorennantionalspieler - Sukuta-Pasu durchlief von der U17 bis zur U21 alle DFB-Nachwuchsmannschaften - bereits die 14. Profistation. Der bei Bayer Leverkusen ausgebildete Angreifer stand schon bei folgenden Klubs unter Vertrag: Bayer Leverkusen, FC St. Pauli, 1. FC Kaiserslautern, Sturm Graz (Österreich), VfL Bochum, Cercle Brügge (Belgien), Energie Cottbus, SV Sandhausen, MSV Duisburg, Guangdong Southern Tigers (China), Seoul E-Land (Südkorea), Police Tero FC (Thailand), SV Meppen und nun in Dänemark bei Vejle BK.