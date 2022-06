Alter Bekannter trainiert beim MSV Duisburg mit: "Werden dann sehen, wie es passt"

Der MSV Duisburg bereitet sich derzeit auf die kommende Saison vor. Ein alter Bekannter nimmt an den Trainingseinheiten der Zebras teil.

Rund einen Monat nach dem Ende der Vorsaison läuft der Trainingsbetrieb beim MSV Duisburg wieder. Seit Montag bereiten sich die Zebras auf die kommende Spielzeit vor. Mit dabei: Ein Trainingsgast, der sich auf dem Gelände an der Westender Straße bestens auskennen dürfte. Joshua Bitter nimmt derzeit an den Einheiten unter Cheftrainer Torsten Ziegner teil.

Der 25-Jährige stand bis zum vergangenen Sommer für zwei Jahre in Meiderich unter Vertrag. Zuletzt trug er das Trikot von Energie Cottbus. Sein Vertrag beim Nordost-Regionalligisten läuft am 30. Juni aus. Ob Bitter wieder dauerhaft zum MSV stößt, ist noch offen. Der Rechtsverteidiger soll nach Klubangaben in den nächsten zehn bis 14 Tagen mittrainieren und auch in Testspielen zum Einsatz kommen.

MSV Duisburg: Leistungsbezogener Vertrag für Bitter?

"Joshua hat natürlich in den vergangen Monaten nicht viel gespielt", wird Sportchef Ralf Heskamp zitiert. "Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an und werden dann sehen, wie es passt." Unter Umständen könnte Bitter einen leistungsbezogenen Vertrag unterzeichnen.

Während seiner Jahre an der Wedau gehörte Bitter zu den Leistungsträgern des MSV, war auf der rechten Abwehrseite gesetzt und bestritt 50 Pflichtspiele. Im vergangenen Sommer verließ er den Klub, blieb aber zunächst ohne Verein. Schon im Winter trainierte Bitter zeitweise wieder in Duisburg. Zur Rückrunde wechselte er nach Cottbus, bestritt allerdings nur zwei Pflichtspiele im Februar. Adduktorenbeschwerden verhinderten weitere Einsätze des Schalker U19-Meisters von 2015.

Sollten Bitter und der MSV nun erneut zueinander finden, müsste sich der gebürtige Dorstener wohl dem Konkurrenzkampf stellen. Rolf Feltscher war in der letzten Saison auf der rechten Defensivbahn gesetzt - bis zu seinem Innenbandriss in der Endphase der Saison, nach dem er sich aktuell im Aufbautraining befindet. Auch Marvin Ajani kann die Position spielen, kommt aber zumeist offensiver zum Einsatz.