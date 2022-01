MSV Duisburg: Trainingsgast wechselt in die Regionalliga

Der MSV Duisburg hat seine Transferaktivitäten eingestellt. Auch ein wochenlanger Trainingsgast wird nicht verpflichtet. Dieser wechselt in die Regionalliga.

Marvin Knoll und John Yeboah; das sind die Winter-Verstärkungen des MSV Duisburg. Und dabei bleibt es auch, wie Sportdirektor Ivica Grlic am "Deadline Day" betonte: "Wir waren uns einig darüber, dass Verstärkungen nur dann in Frage kommen, wenn uns diese Spieler unmittelbar helfen können."

Diese Worte hatte auch Joshua Bitter wohl zu hören bekommen. Denn der wochenlange Trainingsgast des MSV wird nicht erneut in Duisburg unterschreiben. Bitter hatte die Zebras erst im Sommer 2021 nach zwei Jahren verlassen, sich gegen Ende des Jahres 2021 aber wieder für einen Vertrag in Duisburg-Meiderich empfehlen wollen. Doch das Kapitel MSV ist für Bitter endgültig beendet.

Joshua Bitter erlernte das Fußballspielen bei Rot-Weiß Dorsten. Im Alter von zehn Jahren schloss sich er sich dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 an. In der Knappenschmiede durchlief er alle Altersklassen bis hin zur zweiten Mannschaft in der Regionalliga West. Es folgte im Sommer 2018 ein Wechsel nach Bremen. Nach einem Engagement beim SV Werder Bremen, für deren zweite Mannschaft er insgesamt 21 Spiele in der Regionalliga Nord absolvierte, zog es ihn im Sommer 2019 zum MSV Duisburg. In der 3. Liga streifte Bitter in insgesamt 45 Partien das Trikot der „Zebras“ über und bereitete dabei drei Treffer für seine Teamkollegen vor.

Der 25-jährige Außenverteidiger Bitter schließt sich dem Nordost-Regionalligisten FC Energie Cottbus an. Er ist ab sofort ein Kadermitglied im Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz. "Wir sind froh, dass wir noch einen Spieler für die Defensive verpflichten konnten. Joshua ist flexibel, kann sowohl auf der Außenbahn als auch in der Innenverteidigung sowie im Mittelfeld zum Einsatz kommen und unserem Team personell mehr Möglichkeiten geben. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft positive Impulse geben kann und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", sagte Maximilian Zimmer, Energies Sportchef, am Montagnachmittag.

